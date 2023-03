Börsen tasten sich vor Fed-Entscheid voran - Bankensektor stabil

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Europas Börsen kommen kurz vor dem Zinsentscheid in den USA nur schwer in die Gänge.

Für Zuversicht sorgt eine den dritten Tag in Folge anhaltende Erholung im Bankensektor, der nach der Rettung der Credit Suisse und Stützungsmaßnahmen der Notenbanken allmählich zur Ruhe kommt. Viele Anleger wagten sich angesichts der Unsicherheit vor dem Zins-Beschluss der US-Notenbank Fed jedoch kaum aus der Deckung.

Der Dax stand am Mittwochvormittag 0,4 Prozent höher bei 15.260 Punkten. Der EuroStoxx50 zog um 0,3 Prozent auf 4194 Zähler an. "Mit jedem Tag, an dem neue Hiobsbotschaften aus dem Bankensektor ausbleiben, steigt die Hoffnung, dass das Vertrauen sowohl der Kunden als auch der Investoren in die Stabilität des gesamten Systems durch die Ereignisse in den USA und der Schweiz keinen größeren Schaden genommen hat", sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst beim Broker CMC Markets. Auch die Wirtschaftsweisen rechnen nicht mit einer Neuauflage der Finanzkrise von 2008.

Der europäische Bankenindex zog um 1,8 Prozent an. Der Volatilitätsindizes VDax, der die die Nervosität der Anleger misst, ging um 3,4 Prozent zurück. Die angeschlagene US-Regionalbank First Republic Bank sucht indes weiter nach Optionen zur Kapitalbeschaffung und kann Medienberichten zufolge auf Staatshilfen hoffen. Die Aktien lagen vorbörslich 4,5 Prozent im Plus.

ALLE AUGEN AUF TONFALL VON FED-CHEF POWELL

Die Investoren setzen zudem darauf, dass die Federal Reserve bei ihrem Zinsentscheid am Abend den Fuß vom Gas nimmt. "Seit rund zwei Wochen wird heiß diskutiert, wie die US-Notenbank auf die Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) reagieren soll", fasste IG-Marktstratege Christian Henke zusammen. "Gibt es eine Zinspause, um weiteren Schaden für das Bankensystem zu vermeiden, oder doch nur Zinsschritte in kleinen Dosen?" Anleger dürften jedes Wort von Fed-Chef Jerome Powell auf die Goldwaage legen. Die aktuelle Zinsspanne liegt zwischen 4,50 und 4,75 Prozent und viele Ökonomen halten eine kleine Erhöhung um einen Viertel-Prozentpunkt für ein wahrscheinliches Szenario.

An den Rohstoffmärkten blieben die Anleger lieber an der Seitenlinie. Rohöl der Nordsee-Sorte Brent und US-Leichtöl WTI sich verbilligten sich jeweils um rund 0,5 Prozent auf 75,02 und 69,34 Dollar pro Barrel. Der Preis für das Edelmetall Gold notierte 0,2 Prozent höher bei 1944 Dollar je Feinunze.

PFUND NACH BRITISCHEN INFLATIONSDATEN IM AUFWIND

Das Thema Inflation bleibt an den Börsen ein heißes Eisen. In London nährte ein überraschend starker Inflationsanstieg in Großbritannien die Erwartungen an künftig wieder größere Zinsschritte der Bank of England (BoE). Der Londoner Leitindex gab bis zu 0,4 Prozent nach, während das Pfund Sterling um bis zu 0,6 Prozent auf 1,2285 Dollar zulegte. Die britischen Verbraucherpreise zogen im Februar auf 10,4 Prozent an nach 10,1 Prozent im Vormonat an. Da ein Rückgang erwartet wurde, sei dies "in herber Schock", sagte Analyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda. Für den BoE-Zinsentscheid am Donnerstag rechnen die meisten Marktteilnehmer mit einer Anhebung um 25 Basispunkte. Die Daten erhöhten aber den Druck auf die Notenbank weiter zu gehen und 50 Basispunkte in Erwägung zu ziehen, sagte CMC-Markets-Stratege Michael Hewson.

Der Euro lag zum Dollar 0,2 Prozent fester bei 1,0790 Dollar. EZB-Präsidentin Christine Lagarde sieht Anzeichen dafür, dass die Zinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation allmählich wirken. Am vergangenen Donnerstag hatte die Europäische Zentralbank die Zinsen erneut um 0,50 Prozentpunkte angehoben.

(Bericht von Anika Ross. Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)