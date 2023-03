Plus 557% Dividende pro Aktie in den letzten zwölf Jahren Zukünftig starkes Wachstum der Branche erwartet

ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Emmen, Schweiz, 20. März 2023 PRESSEMITTEILUNG

Die Generalversammlung vom 17. März 2023 hat die Erhöhung der Dividende um 0.30 auf 4.60 CHF genehmigt. Für private Aktionäre mit Wohnsitz in der Schweiz ist die Ausschüttung im Verhältnis der Reserven aus Auslands-Kapitaleinlagen zur Gesamtdividende steuerfrei, sofern die Aktien im Privatbesitz gehalten werden. Ansonsten unterliegt sie der Verrechnungssteuer. Die Dividende wird ab dem 23. März 2023 an die Aktionäre ausgezahlt.

Auch alle weiteren Anträge des Verwaltungsrates wurden grossmehrheitlich verabschiedet, der Geschäftsbericht 2022 genehmigt und die Konzernleitung sowie die Mitglieder des Verwaltungsrates entlastet. Peter Athanas, Walter P.J. Droege, Ernest-W. Droege, Thomas Fürer, Frank Tanski und Gustavo Möller-Hergt sind für das kommende Amtsjahr bestätigt. Letzteren beriefen die Aktionäre weiterhin als Präsident des Verwaltungsrats.

“IT ist fester Bestandteil unseres Alltags, in der Medizin, Erziehung, Logistik, Gastronomie, privaten Haushalten und vielem mehr. ALSO hat in den letzten zwölf Jahren mit der Implementierung digitaler Management-Tools und Plattformen – ERP, BI, CRM, Webshop, Cloud – sowie der ständigen Steigerung der operativen Exzellenz das Fundament geschaffen, um auch künftig mit den Opportunitäten dieser ständig expandierenden Industrie nachhaltig profitabel zu wachsen”, erklärt Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG (SIX: ALSN).

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist einer der führenden Technologie-Provider für die ITK-Industrie, derzeit tätig in 30 Ländern Europas sowie in insgesamt 144 Ländern weltweit über PaaS-Partner. Das ALSO Ökosystem umfasst ein Gesamt-Potenzial von rund 120.000 Resellern, denen wir Hardware, Software und IT-Services von mehr als 700 Vendoren in über 1500 Produkt-Kategorien anbieten. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft stellt das Unternehmen dabei alle Leistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand zur Verfügung. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Bereiche Supply, Solutions und Service. Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Solutions unterstützt Kunden bei der Entwicklung massgeschneiderter IT-Lösungen. Subskriptions-basierte Cloud-Angebote sowie Plattformen für Cybersecurity, Virtualisierung und KI stehen im Zentrum des Service-Bereichs. Hauptaktionär ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com .

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Investment- und Beratungshaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert Eigenkapital in „Special Opportunities“ mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-Offs sowie strategisch in Buy & Build-Transaktionen. Mit der Leitidee „Umsetzung – nach allen Regeln der Kunst“ gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an langfristig orientierten Megatrends ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: https://droege-group.com.

Diese Medienmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von ALSO beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte unseres Konzerns wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Der Konzern übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.