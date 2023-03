EQS-News: African Energy Chamber: Die unangebrachte Wut auf den Schall: Zeit, die seismischen Untersuchungen in Südafrika richtig zu stellen und die Energiekrise zu beenden (Von NJ Ayuk)

EQS-News: African Energy Chamber / Schlagwort(e): Sonstiges

Die unangebrachte Wut auf den Schall: Zeit, die seismischen Untersuchungen in Südafrika richtig zu stellen und die Energiekrise zu beenden (Von NJ Ayuk) Von NJ Ayuk, geschäftsführender Vorsitzender der African Energy Chamber (www.EnergyChamber.org) und Autor von "A Just Transition: Making Energy Poverty History with an Energy Mix". Klimaaktivisten machen mehr als nur Lärm um seismische 3D-Untersuchungen, mit denen Öl- und Gasvorkommen vor der afrikanischen Küste abgegrenzt werden sollen. Sie haben rechtliche Schritte eingeleitet, die Shell Plc dazu zwingen könnten, die Suche nach Kohlenwasserstoffen entlang der Wild Coast Südafrikas, der ärmsten Provinz des Landes, endgültig einzustellen. Bei seismischen Untersuchungen werden Schallwellen eingesetzt, um Öl- und Gasunternehmen dabei zu helfen, sich ein Bild von tief unter der Erde liegenden Kohlenwasserstoffvorkommen zu machen. Sie gelten als schnelles und effizientes Mittel, um neue Reserven aufzuspüren, was angesichts der Tatsache, dass die weltweiten Öl- und Gasvorräte schrumpfen, während die Energienachfrage rasant steigt, und erneuerbare Energien noch nicht bereit sind, die schwere Aufgabe zu übernehmen, die Lichter rund um den Globus am Leuchten zu halten, unerlässlich ist. Es geht um den Plan von Shell, eine gezielte seismische Untersuchung eines Bereichs unter dem Meeresboden in einem Explorationsblock durchzuführen, den das Unternehmen 2014 erworben hat. Der Erwerb umfasste auch die Genehmigungen des früheren Eigentümers zur Fortsetzung der Explorationsaktivitäten, die 2017 und 2021 erneuert wurden. Laut dem neuen Bericht der African Energy Chamber (AEC), "The State of South African Energy", reichten 2022 Aktivisten gegen fossile Brennstoffe, darunter auch Greenpeace, Klage gegen die Erteilung von Explorationsrechten an Shell durch die Regierung ein, einschließlich der Erlaubnis, seismische Untersuchungen durchzuführen. Die Gruppe argumentierte, dass seismische Untersuchungen - oder "Sprengungen", wie sie sie bezeichnen - die Meeresumwelt der Wild Coast gefährden. Als Beweis führten sie die Strandung eines Schnabelwals und tote Fische an, die während der einmonatigen seismischen Studie, die Shell durchführte, an Land gespült wurden, bevor sie durch rechtliche Schritte gestoppt wurde. Die Anwälte der Gruppe behaupteten, dass die Explorationsaktivitäten von Shell "ungerechtfertigtes Verwaltungshandeln" darstellten, da das ursprüngliche Genehmigungsverfahren inzwischen aktualisiert wurde und nun strengere Umweltschutzmaßnahmen gelten. Im Dezember 2022 entschied der Oberste Gerichtshof in Makhanda, dass Shell seine Untersuchungen nicht fortsetzen darf. Der Energieriese wartet nun auf das Ergebnis seiner Berufung. Südafrika ist ein Land, das viel mehr einheimische Energie benötigt, um die Krise der Stromausfälle zu beenden - ganz zu schweigen von der wirtschaftlichen Expansion und der Verringerung der Abhängigkeit von Energieimporten -, aber wenn das Urteil Bestand hat, könnte es eine abschreckende Wirkung auf die lebenswichtige Öl- und Gaserschließung in Südafrika haben. (Und es ist nicht das einzige Hindernis. In dem Bericht werden die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Exploration und Produktion erörtert). Da es keine etablierte Infrastruktur für erneuerbare Energien gibt, wird diese Entscheidung wahrscheinlich noch mehr Bürger in die Dunkelheit stürzen. Im Moment und auf absehbare Zeit ist Südafrika auf fossile Brennstoffe angewiesen, um seinen wachsenden Energiebedarf zu decken. Warum sollte man sich die Chance auf eine sichere Energieversorgung verbauen, wenn die Lösung direkt vor den Küsten des Landes liegt? Die Wahrheit Aber selbst wenn Südafrika nicht mit einer Energieknappheit konfrontiert wäre, selbst wenn das Land über genügend zuverlässigen Strom verfügen würde, um Haushalte, Unternehmen und andere Einrichtungen am Laufen zu halten, ist an der Entscheidung auch bedenklich, dass sie Wissenschaft gegen Vermutungen ausspielt. Es ist an der Zeit, die Wahrheit über seismische Untersuchungen zu sagen. Die Kläger befürchten, dass die Energiegewinnung "den Lebensraum von Meeressäugern stören und die ökologisch vielfältige und empfindliche Umwelt der Wild Coast schädigen" könnte. Wissenschaftler befürchten, dass der von den Untersuchungen ausgehende Lärm die Wanderungsbewegungen der Tiere stört, sie unter Stress setzt und ihre Fähigkeit beeinträchtigt, mit anderen zu kommunizieren und Nahrung zu finden. Sie weisen darauf hin, dass verschiedene Meeresarten, darunter Delfine und Haie, "durch seismische Untersuchungen negativ beeinflusst werden könnten, indem sie ihr Verhalten ändern, um dem Lärm zu entgehen". Lesen Sie diese Aussagen noch einmal. Menschen und sogar Wissenschaftler sagen, dass sie sich vor den möglichen Auswirkungen seismischer Untersuchungen "fürchten" oder "besorgt sind". Sie sind besorgt darüber, was passieren könnte, haben aber keine Untersuchungen durchgeführt, um ihre Behauptungen zu beweisen. Die Energieunternehmen, darunter auch Shell, haben die gleichen Ängste und Bedenken - niemand möchte Walscharen stören oder glauben, dass ihre Aktionen Delfine verhungern lassen - und haben proaktiv reagiert. Alles in allem haben sie Millionen von Dollar in das Verständnis der Auswirkungen seismischer Untersuchungen auf die physische Gesundheit und das Verhalten der Meeresbewohner investiert. Zum einen hat die globale Öl- und Gasindustrie Verfahren zur Beherrschung der Auswirkungen seismischer Aktivitäten entwickelt - Shell hat seine Untersuchungen zeitlich auf die Wanderungsbewegungen der Wale abgestimmt, um das Risiko einer Störung bewusst zu minimieren. Seismische Schiffe verwenden selbstverständlich Soft-Start- oder Ramp-up-Verfahren. Dabei werden nach und nach kleine Abschnitte der Schallfelder aktiviert, damit die Meerestiere die Möglichkeit haben, wegzuschwimmen, bevor die Schallquelle ihre volle Stärke erreicht. Darüber hinaus wird weiter erforscht, wie sich der durch Exploration und Produktion erzeugte Schall auf die Meeresumwelt auswirkt. So hat das Joint Industry Programme (JIP) E&P Sound & Marine Life seit seiner Gründung im Jahr 2006 mehr als 31 Millionen Dollar für Forschungsprogramme ausgegeben, die darauf abzielen, "bessere wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen, die Regierungen bei regulatorischen Entscheidungen zu unterstützen und der Industrie zu helfen, wirksame Minderungsstrategien zu entwickeln". Dazu gehört das Verständnis der Ausbreitung des Schalls im Meer sowie der physischen und verhaltensbezogenen Auswirkungen der Lärmbelastung im Laufe des Lebens eines Meeressäugers. Überwachung und Schadensbegrenzung gehören ebenfalls zu den Prioritäten des JIP. Die Marine Mammal Observer Association (MMOA) sagt, dass die passive akustische Überwachung (PAM) zusammen mit der visuellen Beobachtung die Wahrscheinlichkeit, dass Meeressäugerarten entdeckt werden, erheblich verbessert, insbesondere bei schlechter Sicht und in der Nacht. Und wie bei so vielen Dingen im Leben gilt auch hier, dass eine frühzeitige Erkennung zu besseren Ergebnissen führt. JIP hat PAMGuard entwickelt, ein Softwaresystem zur Erkennung von Meeressäugern in der Nähe seismischer Arbeiten. Das System, das weltweit im Einsatz ist, ermöglicht es den Betreibern, seismische Aktivitäten abzubrechen, wenn die Software oder ein Beobachter anzeigt, dass ein Meerestier in die so genannte Sperrzone eingedrungen ist, sobald die seismischen Arbeiten begonnen haben. Eine Blase, kein Knall Wenn grüne Gruppen über seismische Aktivitäten in den Ozeanen sprechen, verwenden sie Worte wie "Explosionen" und "Kanonendonner" - eine Sprache, die eine emotionale, negative Reaktion hervorrufen soll. Aber Energieunternehmen werfen keine Bomben in den Ozean, wenn sie eine seismische Untersuchung durchführen und auf einen unvorhersehbaren Welleneffekt hoffen, der sie in die Richtung von Öl oder Gas führt. Die seismische Technologie ist hochentwickelt, gut erforscht und hat sich in fast 50 Jahren als sicheres Verfahren erwiesen. Die heute verwendeten Druckluftquellen erzeugen keine Ultraschallstoßwellen. Tatsächlich ähnelt die moderne seismische Technologie eher dem Ultraschall, der für die Bildgebung des menschlichen Körpers verwendet wird, als dass sie etwas Schlagkräftigeres wäre. Die Impulse, die bei einer seismischen Untersuchung durch eine Reihe von Druckluftquellen erzeugt werden, sind nicht mit einer Explosion vergleichbar. Stattdessen werden sie eher als "kollabierende Luftblase beschrieben, die einen niederfrequenten Ton aussendet, der sich durch die Erdkruste bewegt", d. h. sie sind mit vielen natürlich vorkommenden Meeresgeräuschen vergleichbar. Vor allem aber sind die Geräusche vorübergehend, flüchtig und liegen im Allgemeinen unterhalb des Hörbereichs vieler Meerestiere. Es ist wichtig zu wissen, dass niemand eine seismische Untersuchung durchführt, ohne vorher Umweltverträglichkeitsstudien durchzuführen; diese werden oft zusätzlich zu den Anforderungen der Gastländer durchgeführt, um marine Arten und andere empfindliche Umweltbereiche zu identifizieren. Übrigens ist die Öl- und Gasindustrie nicht die einzige Branche, die seismische Untersuchungen durchführt. Auch der Sektor der erneuerbaren Energien nutzt sie, um Standorte für Offshore-Wind-, Gezeiten- und Wellenenergieanlagen auszuwählen, obwohl diese Untersuchungen nicht auf Widerstand stoßen. Seismische Untersuchungen werden auch für die Planung von Häfen und Schiffskanälen, die Tsunami-Vorsorge, die Verlegung von Erdkabeln und sogar für die Beantragung von Wirtschaftszonen verwendet. Die Tatsache, dass die Pläne von Shell gestoppt werden sollen, weil sie mit fossilen Brennstoffen zu tun haben, war noch nie so offensichtlich. Kontinuierliche Verbesserung Die große Frage lautet also wie folgt: Verursachen seismische Untersuchungen die Art von Schaden, die Aktivisten behaupten (oder vielleicht sogar erhoffen)? Die Antwort ist ein klares Nein. Keine der umfangreichen Untersuchungen der Auswirkungen seismischer Untersuchungen auf das Leben im Meer, einschließlich Fischen und Meeressäugern, hat direkte körperliche Verletzungen oder biologisch signifikante negative Auswirkungen ergeben, obwohl vorübergehende Verhaltensänderungen bis zu einer Entfernung von einigen Kilometern festgestellt wurden. Und dass, nachdem weltweit mehr als 300 seismische Untersuchungen durchgeführt worden sind. Während des Gerichtsverfahrens gegen Shell erklärte das Unternehmen, dass in den letzten zehn Jahren 35 seismische Untersuchungen vor der Küste Südafrikas durchgeführt wurden, die jeweils etwa drei Monate dauerten. Die Energieunternehmen ruhen sich jedoch nicht auf ihren Lorbeeren aus. Die Industrie arbeitet aktiv daran, die Möglichkeit zu minimieren, dass die Suche nach Öl und Gas dem Leben im Meer schaden kann. Wie der ehemalige Navy-Forscher und Compliance-Officer Robert Gisiner, jetzt Direktor der International Association of Geophysical Contractors (IAGC) für Meeresumweltwissenschaft und -biologie, betont, suchen die Öl- und Gasexplorations- und -produktionsunternehmen nach "neuartigen Quellen", um die derzeitige Drucklufttechnologie zu ersetzen. Und Fortschritte in der Computertechnologie haben die bereits hervorragende Sicherheitsbilanz seismischer Untersuchungen verbessert. Gisiner schrieb in Acoustics Today, dass diese Verbesserungen "die Erfassung größerer 3D-Datensätze gefördert haben, die ein größeres Gebiet mit weniger Schallleistung abdecken". Wie die AEC bereits gesagt hat, braucht Südafrika Energie. Das ist die Quintessenz. Afrika verdient die Möglichkeit, aus seinen eigenen Öl- und Gasressourcen Kapital zu schlagen, und wir müssen in der Lage sein, diese Ressourcen zu nutzen, um das volle Potenzial unseres Kontinents auszuschöpfen. Die Argumente der Klimaaktivisten, die die seismischen Pläne von Shell auf Eis gelegt haben, mögen zwar laut und wütend sein, aber die Wissenschaft zeigt, dass sie nichts bedeuten. Verteilt von der APO Group für die African Energy Chamber. Südafrikas energiepolitische Herausforderungen werden im Mittelpunkt der African Energy Week stehen, die vom 16. bis 20. Oktober in Kapstadt stattfindet. Der "State of South African Energy Report" wird Ende des Monats veröffentlicht. Besuchen Sie https://EnergyChamber.org für weitere Informationen. Bild herunterladen: https://apo-opa.info/3ngaM9O (Bildquelle: News24.com)

