EQS-News: Biotest AG: Biotest Kerngeschäft mit 60,7 Mio. Euro profitabel

PRESSEMITTEILUNG Biotest Kerngeschäft mit 60,7 Mio. Euro profitabel Erstes Produkt aus der Biotest Next Level Anlage: Zulassung und Markteinführung von Yimmugo im November 2022

34 eigene Plasmasammelzentren in Europa

Biotest lädt zur Präsenz Hauptversammlung am 9. Mai 2023 ein Dreieich, 23. März 2023. Im Geschäftsjahr 2022 steigerte die Biotest Gruppe die Umsatzerlöse leicht auf 516,1 Mio. € nach 515,6 Mio. € im Vorjahr. Angesichts einer weltweit steigenden Nachfrage nach Immunglobulinen, bei gleichzeitig andauernder Pandemie, konnte Biotest den Umsatz insbesondere von dem Immunglobulinpräparat lntratect® deutlich gegenüber dem Vorjahr steigern. Zudem wurden ab November 2022 erstmalig Umsätze in Höhe von ca. 3,2 Mio. € mit dem neu zugelassenen Immunglobulin Yimmugo® erzielt. Dieser positive Effekt wurde unter anderem durch den sinkenden Bedarf an Arzneimitteltherapien mit Gerinnungsfaktoren reduziert. Das EBIT hat sich im Geschäftsjahr 2022 auf - 16,6 Mio. € nach - 47,1 Mio. € im Vorjahr stark verbessert. Damit liegt das erzielte EBIT deutlich über der prognostizierten Bandbreite von - 20 bis - 25 Mio. € unter Berücksichtigung beschleunigter F&E-Aktivitäten. Die Profitabilität des Kerngeschäfts der Biotest Gruppe (bereinigtes EBIT) wächst kontinuierlich und ist mit 60,7 Mio. € (Vorjahr: 29,4 Mio. €) deutlich profitabel und liegt damit im oberen Bereich der prognostizierten Bandbreite von 40 bis 70 Mio. €. Im Expansionsprojekt Biotest Next Level hat Biotest die Weichen für eine positive Unternehmensentwicklung gestellt. Das intravenöse Immunglobulin Yimmugo® wurde im November 2022 erfolgreich in den Markt eingeführt. Biotest produziert dieses nun als erstes kommerzielles Präparat in einem innovativen Herstellverfahren in der neuen Produktionsanlage Biotest Next Level am Standort Dreieich. Damit erweitert Biotest sein Immunglobulin-Produktportfolio durch ein innovatives Produkt, dessen Sicherheit, Wirksamkeit und Verträglichkeit in den Zulassungsstudien belegt wurde und Patienten und Ärzten eine weitere wichtige Behandlungsoption bietet. Zugleich repräsentiert die Zulassung von Yimmugo® einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einem breiteren Portfolio und einer höheren Produktverfügbarkeit. Neben der Zulassung von Yimmugo® hat Biotest die Anstrengungen im Jahr 2022 weiterhin verstärkt, die in der späten klinischen Phase III befindlichen Produktkandidaten Fibrinogen und Trimodulin, die ebenfalls in der neuen Anlage produziert werden sollen, zügig weiterzuentwickeln und zur Zulassung zu bringen. Mit der Eröffnung von sieben weiteren Plasmasammelzentren in Tschechien konnte Biotest die Basis für die Gewinnung des wichtigen Rohstoffs Plasma im Jahr 2022 verbreitern. Die Biotest Gruppe verfügt nun über 34 Plasmasammelzentren in Europa. Ausblick 2023: Der Vorstand strebt für das Geschäftsjahr 2023 an, die Umsätze gegenüber 2022 im oberen einstelligen Prozentbereich zu erhöhen. Diese Umsatzausweitung ist möglich durch die Inbetriebnahme der Yimmugo-Produktionsanlage innerhalb von Biotest Next Level. Trotz des erwarteten Umsatzzuwachses wird das EBIT im Bereich von - 20 bis - 15 Mio. € prognostiziert, da erhöhte F&E-Aufwendungen, die noch andauernden Belastungen aus dem Hochfahren der Biotest Next Level-Anlage in Höhe von - 30 bis - 40 Mio. € und die allgemeine Kostenentwicklung einem EBIT Anstieg entgegenstehen. Daraus resultierend erwartet der Vorstand für das Jahr 2023 einen leicht verbesserten Return on Capital Employed (RoCE) im Vergleich zum Geschäftsjahr 2022 und einen deutlich negativen Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit. Der Geschäftsbericht 2022 ist auf der Internetseite des Unternehmens unter https://www.biotest.com/de/de/investor_relations/news_und_publikationen_/publikationen.cfm abrufbar.

Dort wird am 23.März 2023 ebenfalls die Präsentation zur Hybridkonferenz für Analysten und Journalisten zum Download zur Verfügung stehen. Über Biotest Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 2.200 Mitarbeiter. Die Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. IR Kontakt: Dr. Monika Buttkereit

Telefon: +49-6103-801-4406

E-Mail: ir@biotest.com PR Kontakt: Dirk Neumüller

Telefon: +49 -6103-801-269

E-Mail: pr@biotest.com Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.com Stammaktie: WKN: 522720; ISIN: DE0005227201

Vorzugsaktie: WKN: 522723; ISIN: DE0005227235

Notiert: Frankfurt (Prime Standard)

Freiverkehr: Berlin, Düsseldorf, Hamburg/ Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Disclaimer

