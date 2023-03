EQS-News: ENCAVIS AG veröffentlicht Consensus von Analystenschätzungen zur Erwartung für das laufende Geschäftsjahr 2023e

EQS-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Prognose/Jahresergebnis

ENCAVIS AG veröffentlicht Consensus von Analystenschätzungen zur Erwartung für das laufende Geschäftsjahr 2023e



23.03.2023 / 13:33 CET/CEST

Corporate News

Encavis AG veröffentlicht Consensus von Analystenschätzungen zur Erwartung für das laufende Geschäftsjahr 2023e

Hamburg, 23. März 2023 – Der im MDAX-notierte Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (Prime Standard, ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV) präsentiert im Vorwege der Veröffentlichung des Konzernabschlusses 2022 sowie der darin enthaltenen Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2023 den aktuellen Consensus von Analystenschätzungen zu den fünf wesentlichen Steuerungskriterien des Konzerns, den sogenannten Key-Performance-Indikatoren (KPI) für das laufende Geschäftsjahr 2023e. Das Jahr 2022 war von außergewöhnlich hohen und zugleich auch extrem volatilen Strompreisen aufgrund des Ukraine-Kriegs gekennzeichnet. Das heißt, dass rund 62 Mio. EUR des Umsatzzuwachses von rund 122 Mio. EUR gegenüber 2021 purer Preiseffekt waren. Ceteris paribus erzielte Encavis eine Umsatzsteigerung bei gleichbleibenden Preisen 2022 = 2021 von rund 60 Mio. EUR auf rund 393 Mio. EUR. Eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um rund 18%, basierend auf der höheren Performance der Wind- und Solaranlagen aufgrund verbesserter Wetterbedingungen sowie einer höheren ans Netz angeschlossenen Erzeugungskapazität. Encavis AG: Preliminary unaudited key figures FY 2022 Aktuell haben sechs Analysten der Banken, die Encavis im Research einschätzen, an dem Consensus teilgenommen. Der Consensus spiegelt die veröffentlichten Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr 2023e wider. Hierbei sind Durchschnittswert, oberer Rand und unterer Rand wiedergegeben. Encavis AG: Analysts consensus FY 2023e Der Consensus steht ebenfalls auf der Website des Unternehmens zum Herunterladen zur Verfügung: www.encavis.com/investor-relations/research

Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,5 Gigawatt (GW), davon mehr als 2,1 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

Kontakt:

ENCAVIS AG

Jörg Peters

Head of Corporate Communications & IR

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 242

E-Mail: joerg.peters@encavis.com

23.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

