EQS-News: KSB SE & Co. KGaA: KSB setzt Erfolgskurs im Geschäftsjahr 2022 fort

EQS-News: KSB SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresbericht

KSB SE & Co. KGaA: KSB setzt Erfolgskurs im Geschäftsjahr 2022 fort



23.03.2023 / 12:22 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



KSB setzt Erfolgskurs im Geschäftsjahr 2022 fort Auftragseingang und Umsatz erheblich gesteigert

Ergebnis-Rendite (EBIT) auf 6,6 % ausgebaut

Strategische Ausrichtung verankert FRANKENTHAL: Der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB setzt seinen Wachstumskurs trotz zahlreicher Herausforderungen im Geschäftsjahr 2022 fort. Mit einem Auftragseingang von 2.862 Mio. € (+ 18,7 %) und einem Umsatz von 2.573 Mio. € (+ 9,8 %) erzielte das Unternehmen den höchsten Auftragseingang und Umsatz seiner Geschichte. Die EBIT-Rendite wurde auf 6,6 % (169 Mio. €) gesteigert – das beste Ergebnis seit mehr als 10 Jahren. An dem sehr guten Ergebnis nehmen die KSB-Aktionäre in besonderem Maße teil. Die Geschäftsleitung wird der Hauptversammlung vorschlagen, eine Dividende in Höhe von 19,50 € pro Stammaktie und 19,76 € pro Vorzugsaktie auszuschütten. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, die Corona-Pandemie, ein Cyber-Angriff sowie ein Hagelschaden in Frankreich stellten das Unternehmen vor große Herausforderungen. „Wir erlebten neben Produktionsausfällen massive Kostensteigerungen und unberechenbare Störungen in den Logistikketten“, berichtet Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der Geschäftsleitung. „In einer besonderen Teamleistung hat KSB diese Widrigkeiten und Einschränkungen aufgearbeitet und ein hervorragendes Ergebnis erzielt.“ Die erhebliche Steigerung des Auftragseingangs ist auf Großaufträge in den Marktbereichen Energie und Wasser sowie auf eine starke Nachfrage im Standardgeschäft zurückzuführen. Das größte Segment Pumpen trug mit 1.586 Mio. € (+ 21,3 %) zum Auftragseingang bei. Das Segment Armaturen erzielte einen Auftragseingang von 360 Mio. € (+ 6,3 %). Mit dem Service- und Ersatzteilgeschäft steigerte KSB SupremeServ den Auftragseingang erheblich um + 19,7 % auf 917 Mio. €. Den größten prozentualen Zuwachs verzeichneten die Regionen Asien / Pazifik (+ 29,9 %) und Amerika (+ 29,5 %). Der Umsatz wurde in der zweiten Jahreshälfte beträchtlich erhöht. Er betrug im Geschäftsjahr im Segment Pumpen 1.390 Mio. € (+ 9,4 %). Das Segment Armaturen verzeichnete einen Umsatz von 333 Mio. € (+ 9,0 %) und KSB SupremeServ 850 Mio. € (+ 10,9 %). Die Marktbereiche Bergbau, Allgemeine Industrie und Wasser haben am stärksten zum Umsatzwachstum beigetragen. Die größte prozentuale Umsatzsteigerung verzeichneten die Regionen Amerika (+ 32,2 %) und Asien / Pazifik (+ 16,0 %). Die Unternehmensstrategie, welche im Geschäftsjahr in der Organisation weiter verankert wurde, zielt auf zusätzliche Wachstumspotenziale in den Segmenten Pumpen, Armaturen und KSB SupremeServ ab. Schwerpunkte bilden hierbei unter anderem die Digitalisierung und der Ausbau des Service- und Ersatzteilgeschäfts. Darüber hinaus verfolgt KSB seine neun Nachhaltigkeitsziele konsequent weiter. Die verstärkte Nutzung von erneuerbaren Energien wie grünem Strom spielt dabei ebenso eine Rolle wie die Mitarbeiterzufriedenheit. Bei der weltweiten Mitarbeiterbefragung im Herbst 2022 erreichte das Unternehmen eine signifikante Steigerung des Engagement-Werts im Vergleich zur letzten Umfrage 2019 und liegt damit erstmals über dem Schnitt des deutschen Maschinenbaus. KSB hat im Geschäftsjahr 2022 rund 122 Mio. € in Nachhaltigkeit, Kapazitätserweiterung, Digitalisierung und Produktivitätsverbesserungen investiert. Ein Großteil dieser Investitionen entfällt auf die europäischen Standorte. Auch 2023 sollen die Investitionen weiter gesteigert werden. „Die hervorragende Entwicklung von KSB ist zweifellos ein Erfolg aller unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, worauf wir stolz sein können“, sagt Stephan Timmermann. „Ganz bestimmt wird auch das Jahr 2023 viele Herausforderungen bereithalten. Wir sind zuversichtlich, dass wir dennoch Auftragseingang und Umsatzerlöse sowie Profitabilität weiter steigern werden. Der Schlüssel dazu ist die konsequente Umsetzung der Unternehmensstrategie.“ KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen. Der Konzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenen Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Service­betrieben auf fünf Kontinenten vertreten. Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2022 mit rund 15.700 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 2,6 Mrd. € erzielt.

23.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com