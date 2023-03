IRW-News: Usha Resources Ltd.: Usha Resources gibt den Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung gemäß der neuen Ausnahmeregelung für Finanzierungen börsennotierter Emittenten bekannt

IRW-PRESS: Usha Resources Ltd.: Usha Resources gibt den Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung gemäß der neuen Ausnahmeregelung für Finanzierungen börsennotierter Emittenten bekannt

Vancouver, British Columbia / 22. März 2023 / IRW-Press / - Usha Resources Ltd. (USHA oder das Unternehmen) (TSX-V: USHA) (OTCQB: USHAF) (FWB: JO0), ein auf die Übernahme und Exploration von Rohstoffkonzessionen spezialisiertes nordamerikanisches Unternehmen, das sich vor allem der Erschließung von Batterie- und Edelmetallprojekten im Stadium der Bohrreife widmet, freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemeldungen vom 3. März 2023 und 16. März 2023 bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine nicht vermittelte Privatplatzierung (die Privatplatzierung) - vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die Börse) - abgeschlossen und in deren Rahmen 9.230.769 Einheiten (jeweils eine Einheit) zu einem Preis von 0,325 Dollar pro Einheit begeben hat. Das heißt, dass die aufgestockte Privatplatzierung aufgrund der Nachfrage der Anleger vollständig gezeichnet und ein Bruttoerlös in Gesamthöhe von 3.000.000 Dollar erzielt wurde.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine Aktie) des Unternehmens und einem übertragbaren Stammaktienkaufwarrant, der innerhalb eines Zeitraums von drei (3) Jahren ab dem Abschlussdatum (das Abschlussdatum) der Privatplatzierung zu einem Preis von 0,50 Dollar pro Aktie ausgeübt werden kann.

Das Unternehmen zahlte eine Barprovision von insgesamt 167.130,56 Dollar sowie 510.302 Vermittler-Warrants (die Vermittler-Warrants) an Canaccord Genuity Corp, Research Capital Corporation, PI Financial Corp, Haywood Securities Inc, Leede Jones Gable Inc, Richardson Wealth Limited, Aligned Capital Partners Inc, GloRes Securities Inc, Hampton Securities Inc. und Gerhard Merkel.

Die Vermittler-Warrants sind nicht übertragbar, können innerhalb eines Zeitraums von drei (3) Jahren ab dem Abschlussdatum zu einem Preis von 0,50 Dollar pro Aktie ausgeübt werden und sind an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum gebunden, die am 23. Juli 2023 endet.

Das Unternehmen plant, den Erlös aus der Privatplatzierung für Explorationsaktivitäten auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens in Nevada und Arizona sowie als allgemeines Working Capital zu verwenden.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden aufsichtsrechtlichen Bestimmungen und in Übereinstimmung mit National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (NI 45-106) wurden die Wertpapiere Käufern mit Wohnsitz in Kanada und/oder anderen zulässigen Gerichtsbarkeiten nach der Ausnahmeregelung für Finanzierungen börsennotierter Emittenten gemäß Teil 5A von NI 45-106 (die LIFE-Ausnahmeregelung) zum Kauf angeboten. Diese Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen nicht an eine Haltedauer gebunden, ausgenommen hiervon sind jene Wertpapiere, die an Board-Mitglieder, leitende Angestellte, Promotoren, Berater, Insider und andere Personen begeben wurden, deren Aktien gemäß den Richtlinien der Börse an die Haltedauer gebunden sind. Im Zusammenhang mit der LIFE-Ausnahmeregelung hat das Unternehmen ein Angebotsdokument vom 3. März 2023 in der geänderten Fassung vom 16. März 2023 auf SEDAR unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com und unter www.usharesources.com eingereicht.

Über Usha Resources Ltd.

Usha Resources Ltd. ist ein nordamerikanisches Mineralerwerbs- und -explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung qualitativ hochwertiger Batterie- und Edelmetallkonzessionsgebiete gerichtet ist, die bohrbereit sind und beträchtliches Erschließungs- und Erweiterungspotenzial aufweisen. Das Portfolio von Usha mit Sitz in Vancouver in British Columbia bietet eine Diversifizierung mit zahlreichen Zielen und umfasst Jackpot Lake, ein Lithiumprojekt in Nevada, Nicobat, ein Nickel-Kupfer-Kobalt-Projekt in Ontario, sowie Lost Basin, ein Gold-Kupfer-Projekt in Arizona. Usha wird an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel USHA, an der OTCQB Exchange unter dem Kürzel USHAF und an der Börse Frankfurt unter dem Kürzel JO0 gehandelt.

USHA RESOURCES LTD.

Deepak Varshney, CEO und Director

Suite #400 - 1681 Chestnut Street

Vancouver, BC V6J 4M6

www.usharesources.com

Nähere Informationen erhalten Sie über Tyler Muir, Anlegerservice unter der Rufnummer 1-888-772-2452 oder per E-Mail an tmuir@usharesources.com oder auf der Website unter www.usharesources.com.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Wertpapiere, auf die in dieser Pressemeldung Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an bzw. auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine US-Registrierung oder eine anwendbare Ausnahmeregelung von den US-Registrierungsvorschriften vor.

Diese Pressemeldung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten zum Kauf von Wertpapieren dar. Jedes öffentliche Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten muss mittels eines Prospekts erfolgen, der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie Finanzabschlüsse enthält.

