Scout24 steigert die Dividende und kauft eigene Aktien zurück

Die Immobilienanzeigen-Plattform Scout24 SE (ISIN: DE000A12DM80) will die Dividende um 17,6 Prozent auf 1,00 Euro je Aktie erhöhen. Im Vorjahr wurde eine Dividende in Höhe von 0,85 Euro ausgeschüttet. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 54,18 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,85 Prozent.

Die Hauptversammlung der Scout24 SE findet als Präsenzveranstaltung am 22. Juni 2023 in München statt. Scout24 hat ebenfalls beschlossen, ein weiteres Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 100 Mio. Euro aufzulegen. Das neue Aktienrückkaufprogramm kann in einer oder mehreren selbstständigen Tranchen durchgeführt werden und soll voraussichtlich in den nächsten Wochen beginnen und voraussichtlich im Jahr 2024 enden.

Scout24 bestätigte die am 28. Februar 2023 veröffentlichten vorläufigen Finanzergebnisse. Demnach hat die Scout24-Gruppe den Konzernumsatz im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 15,0 Prozent auf 447,5 Mio. Euro gesteigert. Das Konzern-EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit verbesserte sich um 12,7 Prozent auf 251,1 Mio. Euro. Das bereinigte Konzern-Ergebnis je Aktie legte um 25,7 Prozent auf 1,91 Euro zu.

Scout24 erwartet im Geschäftsjahr 2023 ein Konzern-Umsatzwachstum von 12 Prozent. Beim Konzern-EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit soll das Wachstum im Jahr 2023 bei 13 Prozent liegen.

Scout24 mit Sitz in München ist der Betreiber der Online-Plattform ImmoScout24. Im Jahr 2022 beschäftigte Scout24 durchschnittlich rund 960 Mitarbeiter:innen. Der Börsengang erfolgte am 1. Oktober 2015. Der Emissionspreis betrug 30,00 Euro. Die Aktie ist im MDAX gelistet.

Redaktion MyDividends.de