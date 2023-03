DEUTSCHE BANK - Die Lage im Chart spitzt sich wieder zu!

Deutsche Bank AG - WKN: 514000 - ISIN: DE0005140008 - Kurs: 8,609 € (XETRA)

Im frühen Freitagshandel geht es bei den deutschen Banken wieder extrem stark abwärts. Die Deutsche-Bank-Aktie verliert zu diesem Zeitpunkt fast 8 % und nähert sich damit ihrem Tief vom Montag. Erneut lassen Sorgen der Anleger um eine Finanzkrise 2.0 die Kurse purzeln. Bereits im gestrigen Handel gab die Aktie spürbar nach, heute beschleunigt sich der Ausverkauf aber noch einmal.

Zusätzlich zu den Sorgen könnte das nahende Wochenende ein weiterer Kurstreiber sein. Es ist davon auszugehen, dass sich die „schlauen Köpfe“ auf wirtschaftspolitischer Ebene auch am Wochenende mit der drohenden Finanzkrise beschäftigen werden. Sollte es hier zu neuen Entwicklungen kommen, wären Anleger jedoch die Hände gebunden. Man könnte seine Portfolios nicht anpassen und müsste bis Montag warten. Wer dieses Risiko nicht eingehen möchte, verkauft heute.

Zu viel Risiko für einen möglichen Gewinn!

Aus tradingtechnischer Sicht ist in der Deutschen-Bank-Aktie höchste Vorsicht geboten. Diese Aussage bezieht sich meiner Meinung nach auf beide Seiten, wenn auch auf der Käuferseite noch etwas eindringlicher. Immerhin würde man sich mit einem neuen Engagement gegen den kurzfristigen Trend stellen. Aber auch mit diesem zu handeln, ist nicht leicht. Ja, die Aktie gibt seit Mittwoch wieder nach, die Bären dürfen aber nicht vergessen, dass die Kurse am Montag und Dienstag kräftig gestiegen sind. Wer bei oder unterhalb von 8,50 EUR shortete, ist immer noch im Verlust.

Vor diesem Hintergrund könnte man in der Deutschen-Bank-Aktie zwar weitere Abgaben in Richtung 8,20-7,30 EUR erwarten, ob man dieses Szenario jedoch handeln sollte, steht auf einem anderen Blatt. So könnte kurzfristig jederzeit eine Erholung einsetzen und eine sinnvolle Stoppsetzung wäre wahrscheinlich erst oberhalb von ca. 10 möglich. Ein gutes CRV sieht anders aus.

Fazit: Aus rein charttechnischer Sicht gibt es momentan keinen massiven Grund, die Deutsche-Bank-Aktie zu kaufen. Kurzfristig neue Tiefs sollten eingeplant werden. Ab ca. 7,90 EUR trifft man auf einen möglichen mittelfristigen Unterstützungsbereich. Inwieweit dieser aber in der aktuellen Krise wahrgenommen wird, bleibt abzuwarten. Das Risiko und die Volatilität in der Aktie sind sehr hoch und das auf beiden Seiten. Vor diesem Hintergrund würde ich beim Einstiegstiming wählerisch sein und die aktuellen Kurse um 8,60 EUR scheinen mir weder Long noch Short interessant.

Tägliche Trading-und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen-und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

Deutsche Bank AG

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)