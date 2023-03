EQS-News: PREOS Global Office Real Estate & Technology AG nimmt an Umweltaktion Earth Hour teil und stärkt damit ESG-Fokus

EQS-News: PREOS Global Office Real Estate & Technology AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Sonstiges

PREOS Global Office Real Estate & Technology AG nimmt an Umweltaktion Earth Hour teil und stärkt damit ESG-Fokus



24.03.2023 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PREOS Global Office Real Estate & Technology AG nimmt an Umweltaktion Earth Hour teil und stärkt damit ESG-Fokus Frankfurt am Main, 24. März 2023 – Die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG („PREOS", ISIN DE000A2LQ850) wird erneut an der WWF Earth Hour teilnehmen, die dieses Jahr am 25. März 2023 stattfindet. Mit der Aktion soll ein Zeichen für den Klima- und Umweltschutz gesetzt werden. Im Zeitraum zwischen 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr werden in den PREOS-Immobilien Centurion, Access Tower und LES3 an diesem Tag für eine Stunde die Lichter abgeschaltet. Die WWF-Aktion ist der Teil der Nachhaltigkeitsstrategie von PREOS, die bei ihren Bestandsimmobilien ESG-Kriterien berücksichtigen. So kommen in den PREOS-Immobilien u.a. wasser- und energiesparende Technologien zum Einsatz. Einige PREOS-Objekte haben zudem wichtige nachhaltige Zertifizierungen im Bereich Digitalisierung (WiredScore Zertifizierung) und Betriebssicherheit (Shore-Zertifizierung) erhalten. Mit der vom WWF initiierten jährlichen Aktion soll auf die globale Klimakrise aufmerksam gemacht werden, indem Millionen Menschen auf der ganzen Welt für eine Stunde das Licht ausschalten. Weltweit beteiligten sich im vergangenen Jahr 7.000 Städte an der Aktion. In Deutschland gab es mit 663 Städten und Gemeinden im Jahr 2022 eine Rekordbeteiligung. Mitmachen können neben Städten, Unternehmen und Geschäften auch Privatpersonen. Stephan Noetzel, Vorstand von PREOS: „Für uns als PREOS spielt Nachhaltigkeit eine große Rolle. Bei vielen unserer Bestandsimmobilien setzen wir auf umweltfreundliche, energieeffiziente Technologien. Deshalb unterstützen wir die WWF-Aktion bereits das dritte Jahr in Folge.“ Über PREOS Global Office Real Estate & Technology AG Die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ("PREOS") ist ein auf Büroimmobilien fokussierter aktiver Immobilieninvestor. PREOS agiert dabei als effizient aufgestellte Management-Holding. Im Ankauf liegt der Fokus auf Büroimmobilien mit Entwicklungspotenzialen in deutschen Metropolregionen. Wertschöpfung wird durch gezielte Maßnahmen des Asset Managements generiert. Entwickelte Bestandsimmobilien werden im Falle adäquater Verkaufsopportunitäten veräußert. Die Unternehmensstrategie sieht vor, das Immobilienportfolio durch Zukäufe in den kommenden Jahren deutlich zu vergrößern. Die PREOS-Aktie (ISIN DE000A2LQ850) notiert im Freiverkehrssegment m:access der Börse München (PAG.MU) sowie auf Xetra (PAG.DE). Der Firmensitz von PREOS befindet sich in Frankfurt am Main. Pressekontakt: Finanzpresse und Investor Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: preos@edicto.de

24.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com