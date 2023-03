Movado schüttet eine Sonderdividende aus

Der Uhrenhersteller Movado Group Inc. (ISIN: US6245801062, NYSE: MOV) wird seinen Aktionären am 19. April 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 35 US-Cents ausbezahlen (Record date ist der 5. April 2023). Gleichzeitig gab der Konzern eine Sonderdividende in Höhe von 1,00 US-Dollar, zahlbar ebenfalls am 19. April 2023 (Record date: 5. April 2023), bekannt.

Auf das Jahr gerechnet schüttet Movado 1,40 US-Dollar als reguläre Dividende aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 28,22 US-Dollar (Stand: 23. März 2023) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 4,96 Prozent. Im vierten Quartal (31. Januar) des Fiskaljahres 2023 lagen die Umsätze des Konzerns bei 194,27 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 205,98 Mio. US-Dollar), wie am 23. März 2023 berichtet wurde. Der operative Ertrag betrug 26,13 Mio. US-Dollar nach einem operativen Ertrag von 38,2 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Movado ist 1881 in La Chaux-de-Fonds, Schweiz, von Léopold Achille Isidore Ditesheim gegründet worden. 1983 wurde die Firma von Gedalio Grinberg erworben. Der Firmensitz befindet sich in Paramus, New Jersey.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 12,50 Prozent im Minus (Stand: 23. März 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 518,6 Mio. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de