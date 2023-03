Aktien Osteuropa Schluss: Erholungsgewinne nach jüngsten Verlusten

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Montag zugelegt. Unterstützung lieferte die positive Stimmung an den US-Börsen sowie an den westeuropäischen Aktienmärkten. Vor allem unter den Bankenwerten setzte nach den jüngst starken Kursabschlägen eine Erholung ein.

Der tschechische PX -Index stieg um 0,60 Prozent auf 1298,42 Punkte. Einheitlich höher präsentierten sich die Bankenschwergewichte: Die Aktien von Erste Group erholten sich um 0,8 Prozent, nachdem sie zum Wochenausklang etwas mehr als sieben Prozent eingebüßt hatten. Komercni Banka legten um 0,9 Prozent und Moneta Money Bank um 0,7 Prozent zu.

Der ungarische Aktienindex Bux gewann 0,66 Prozent auf 42 096,72 Zähler, nachdem er am Freitag 2,5 Prozent eingebüßt hatte. Die Anteile der OTP Bank gewannen 1,5 Prozent, nach einem Kursabschlag von mehr als fünf Prozent am Freitag. Die Titel des Öl- und Gasunternehmens Mol rückten um 0,7 Prozent vor.

In Warschau legte der Wig-20 um 1,00 Prozent auf 1686,96 Punkte zu. Der breiter gefasste Wig gewann 0,85 Prozent auf 56 502,50 Zähler. Die vier umsatzstärksten Werte waren Dino Poland mit plus 1,0 Prozent, PKN Orlen mit plus 0,9 Prozent, PKO Bank mit plus 1,3 Prozent und Allegro, die um 0,6 Prozent stiegen.

Die Moskauer Börse legte ebenfalls zu. Der russische RTS-Index schloss 2,47 Prozent höher auf 1001,94 Punkten./APA/ck/he