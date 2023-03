Die teuersten Aktien im Nasdaq100

Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 12.767,05 Pkt (Nasdaq)

Amazon.com Inc. - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 98,130 $ (Nasdaq)

Intel Corp. - WKN: 855681 - ISIN: US4581401001 - Kurs: 29,360 $ (Nasdaq)

NVIDIA Corp. - WKN: 918422 - ISIN: US67066G1040 - Kurs: 267,790 $ (Nasdaq)

Nach einem schwierigen Jahr 2022 flammt bei Anlegern im US-Technologiesektor neue Hoffnung auf. In den vergangenen Monaten kam es zu einer potentiellen Bodenbildung. Zuletzt wurde eine bullische Flaggenformation nach oben verlassen und der Index erreichte mit knapp 13.000 Punkten ein neues Jahreshoch. Wie aber schon im Februar setzten auch hier in der vergangenen Woche kurzfristige Gewinnmitnahmen ein.

Nasdaq-100

Das sind die teuersten Aktien im Index

Technisch gesehen scheint damit der Weg für weitere Gewinne im Nasdaq 100 frei zu sein, temporäre Korrekturen natürlich inklusive. Im Detail aber gibt es einige Aktien, bei denen man es sich zweimal überlegen sollte, zu investieren. Unter den Top 10 der teuersten Aktien auf Basis des KGV befinden sich auch einige bekannte Namen. Darunter Amazon, Intel und NVIDIA. Tesla hat es mit einem KGV von 48 nicht ganz in die Liste geschafft.

Die Details!

Kurzfristig gibt es in der Amazon-Aktie den Versuch, einen neuen Aufwärtstrend zu etablieren. Der Widerstandsbereich um 101 USD müsste jedoch nachhaltig überwunden werden, um weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 114 USD freizumachen. Mit Blick auf die letzten Monate bleibt zudem festzuhalten, dass der Markt nur selten bereit war, Preise oberhalb von 101 USD zu bezahlen. Das Risiko, dort zu scheitern ist also nicht zu unterschätzen.

Amazon.com Inc.

Ähnlich sieht es aktuell auch bei Intel aus. Kurzfristig dominieren zwar auch hier die Bullen, man hat in den letzten Tagen jedoch den zentralen Widerstandsbereich ab 30 USD erreicht. Dass dieser nachhaltig geknackt werden kann, ist zwar nicht ausgeschlossen, würde ich derzeit aber nicht präferieren. Auch das Kursmuster seit vergangenem Oktober ist er bärisch zu werten.

Intel Corp.

Den saubersten Aufwärtstrend zeigt aktuell die NVIDIA-Aktie. Aber auch hier nähert man sich mittelfristigen Herausforderungen, die zumindest für eine Konsolidierung und Korrektur sorgen könnten.

NVIDIA Corp.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)