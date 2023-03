EnBW will Kohleausstieg schon 2028

STUTTGART/KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der baden-württembergische Energiekonzern EnBW will schon 2028 komplett aus der Kohle aussteigen. "Sofern die von der Bundesregierung gesetzten Rahmenbedingungen dies ermöglichen", erklärte der Vorstandsvorsitzende Andreas Schell in einer am Montag verbreiteten Mitteilung. Die Energiewende müsse mehr Geschwindigkeit aufnehmen, "wenn wir unseren Energiebedarf decken und die Klimaziele erreichen wollen". Das Karlsruher Unternehmen wolle die Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit beschleunigen.

Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat sich der drittgrößte Versorger Deutschlands eigenen Angaben nach in kürzester Zeit von russischem Gas und russischer Kohle unabhängig gemacht. Die erneuerbaren Energien seien im vergangenen Jahr erstmals das ergebnisstärkste Geschäftsfeld gewesen, teilte EnBW mit./kre/DP/zb