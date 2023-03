Granite Construction hält die Dividende stabil

Der amerikanische Baukonzern Granite Construction Incorporated (ISIN: US3873281071, NYSE: GVA) kündigt eine vierteljährliche Dividendenzahlung in Höhe von 13 US-Cents je Aktie an. Aktionäre erhalten die Dividende am 14. April 2023 (Record day: 31. März 2023).

Granite zahlt auf das Jahr hochgerechnet unverändert 0,52 US-Dollar an die Aktionäre. Beim derzeitigen Börsenkurs von 39,90 US-Dollar (Stand: 24. März 2023) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,30 Prozent. Seit Januar 2008 liegt die Dividende auf den aktuellen Niveau. Die erste Dividende wurde im Juli 1990 ausgeschüttet (0,0148 US-Dollar).

Das Unternehmen mit Sitz in Watsonville, Kalifornien, ist ein Hersteller von Baumaterialien. Darüber hinaus ist Granite im Bergbau sowie Straßen- oder Tunnelbau tätig. Der Umsatz lag im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2022 bei 789,21 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 805,65 Mio. US-Dollar), wie am 16. Februar 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 22,05 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 13,21 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 13,77 Prozent im Plus (Stand: 24. März 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 1,75 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de