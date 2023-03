Saudi National Bank holt nach Credit-Suisse-Verlust neuen Präsidenten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Dubai (Reuters) - Nach schweren Verlusten mit ihrer Beteiligung an der in Schieflage geratenen Credit Suisse hat die Saudi National Bank einen neuen Verwaltungsratspräsidenten ernannt.

Firmenchef Mohammed Al Ghamdi werde den Vorsitz des Gremiums von Ammar Al Khudairy übernehmen, wie das Geldhaus am Montag mitteilte. Al Khudairy sei aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Der stellvertretende Firmenchef Talal Ahmed Al Khereiji werde zum geschäftsführenden Vorstandsvorsitzenden ernannt. Sämtliche Änderungen träten am 27. März in Kraft.

Vor knapp zwei Wochen hatte Al Khudairy erklärt, weiteres Geld könne die gemessen an den Vermögenswerten größte Bank des Königreichs der Credit Suisse nicht zur Verfügung stellen, weil sie aus aufsichtsrechtlichen Gründen nicht mehr als zehn Prozent der Anteile halten dürfe. Börsianern zufolge beschleunigte die Aussage die Talfahrt der Credit-Suisse-Aktie und verschärften die Vertrauenskrise in die Schweizer Großbank. Am selben Tag leitete die Schweizer Regierung Notfallmaßnahmen ein, die schließlich in der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS mündeten.

Die Saudi National Bank hatte im vergangenen November für 5,5 Milliarden Riyals (1,46 Milliarden Dollar) fast 9,9 Prozent der Credit-Suisse-Anteile gekauft. Bis vergangene Woche summierte sich der Verlust auf über eine Milliarde Dollar. Anfang des Monats hatte Al Khudairy zu Reuters gesagt, dass die Bank derzeit keine internationalen Zukäufe anpeile und sich stattdessen auf ihr saudisches Geschäft konzentrieren wolle.

(Bericht von Rachna Uppal und Hadeel Al Sayegh; geschrieben von Oliver Hirt, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)