SIEMENS ENERGY - Ist diese Hürde zu groß?

Im heutigen Handel gehört die Siemens-Energy-Aktie teilweise zu den stärksten Werten im Deutschen Aktienindex. Das macht Anleger natürlich Mut, Mut den man derzeit gut gebrauchen kann. Verantwortlich dafür ist die Entwicklung seit Oktober des letzten Jahres. In einer unfassbar starken Rally konnte sich der Aktienkurs fast verdoppeln. Dabei war das bisherige Hoch bei 20,43 EUR der letzte Versuch, die schon im Januar gestartete Konsolidierung unterhalb von ca. 19,75 EUR bullisch zu beenden. Genau dieser Versuch ist jedoch gescheitert, denn in den vergangenen Tagen fiel der Aktienkurs wieder in die alte Range zurück.

In meiner letzten Analyse ging ich davon aus, dass die Siemens-Energy-Aktie zu heiß gelaufen ist. Mit dem Kursverlusten im März hat man die Pflicht aus diesem Szenario erledigt. Jetzt stellt sich die Frage, ob noch eine Kür folgen kann. Im Rahmen dieser sollten die Kurse nach Möglichkeit nicht mehr nachhaltig über 19,76 EUR ansteigen. Ist Schritt eins erledigt, sollte in Schritt zwei der Support bei 18,20 EUR unter Druck gesetzt werden. Wird dieser bärisch gebrochen, könnte Schritt drei in Form einer größeren Korrektur auf die Rally seit vergangenem Oktober folgen.

Die Alternative zu diesem Korrekturszenario ist klar. In diesem setzen sich die Käufer durch und lassen die Konsolidierung unterhalb von 19,76 EUR hinter sich. Kurzfristig könnte der Kurs dann in Richtung 22 EUR und später auch darüber hinaus durchstarten.

Fazit: Ein klarer Trend liegt in der Siemens-Energy-Aktie schon seit geraumer Zeit nicht mehr vor. Mit der Nähe zum zentralen Widerstandsbereich ab 19,54 EUR bietet sich aktiven Trader jedoch eine interessante antizyklische Chance.

