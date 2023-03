SKAN AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

SKAN Group setzt Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2022 fort



28.03.2023

SKAN Group setzt Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2022 fort Auftragseingang um 46.9% auf CHF 411.7 Mio. gesteigert; Nettoerlös legt um 18.2% auf CHF 277.0 Mio. zu.

Rekordhoher Auftragsbestand von CHF 360.1 Mio. bietet Planungssicherheit über die kommenden zwei Jahre.

EBITDA um 30.9% auf CHF 40.2 Mio. verbessert; mit einer EBITDA-Marge von 14.5% wurde das kommunizierte Margenziel gut erreicht.

Dividende von CHF 0.25 je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 beantragt.

Position als Nummer eins im High-End-Segment des Isolatormarkts ausgebaut.

Kapazitäten an den Produktionsstandorten in der Schweiz und Deutschland erweitert und erneut zahlreiche neue Mitarbeitende eingestellt.

Zuversichtlicher Ausblick: Breit abgestütztes Marktwachstum, hoher Auftragsbestand und volle Projekt-Pipeline dürften für ein gutes Geschäftsjahr 2023 sorgen.

Allschwil, 28. März 2023 – Getragen von einer starken Marktentwicklung setzte die SKAN Gruppe ihren Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2022 fort. Der anhaltende Trend hin zu injizierbaren Medikamenten und damit zu ihren Prozesslösungen für das aseptische Abfüllen biopharmazeutischer Wirkstoffe sorgte für eine hohe Nachfrage seitens der Kunden. Die SKAN Gruppe verzeichnete 2022 erneut einen rekordhohen Auftragseingang in beiden Geschäftssegmenten und über alle Regionen hinweg. Die Abschlussquote bei Offerten war weiterhin hoch, was vor allem auf die qualitative und technologische Überlegenheit ihrer Anlagen sowie auf ihr Prozess-Know-How zurückzuführen ist. SKAN konnte dadurch ihre Stellung als Nummer eins im High-End-Segment des Isolatormarkts erneut ausbauen. Eckwerte auf Rekordniveau Insgesamt verzeichnete die SKAN Gruppe einen Auftragseingang von CHF 411.7 Mio. Dies entspricht einem Zuwachs von 46.9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Auftragsbestand kletterte auf das Rekordniveau von CHF 360.1 Mio., was im Anlagengeschäft eine Planungssicherheit über die kommenden zwei Jahre gewährleistet. Den Nettoerlös konnte die SKAN Gruppe um 18.2 Prozent auf CHF 277.0 Mio. steigern. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wuchs um 30.9 Prozent auf CHF 40.2 Mio., was einer EBITDA-Marge von 14.5 Prozent entspricht. SKAN war im Berichtsjahr, wie andere Unternehmen auch, mit Engpässen in der Lieferkette und einer Preisinflation bei Rohstoffen konfrontiert. Die Gruppe hat dagegen gesteuert, indem sie Produktionsprozesse umgestellt, Lagerbestände aufgebaut sowie Schlüsselkomponenten früher bestellt hat. Folglich gelang es der SKAN, trotz des erwähnten Gegenwinds die Lieferfähigkeit sicherzustellen, die Produktivität hochzuhalten und ein Rekordergebnis auszuweisen. Dieser Erfolg zeigt das robuste Geschäftsmodell der SKAN Gruppe. Der Gewinn für das Geschäftsjahr 2022 beträgt CHF 21.4 Mio. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung der SKAN Group AG vom 3. Mai 2023 vor, eine Dividende von CHF 0.25 je Aktie auszuschütten. Kommunizierte Finanzziele gut erreicht Mit dem erzielten Umsatzwachstum und der EBITDA-Marge hat die SKAN Gruppe ihre kommunizierten Finanzziele 2022 gut erreicht. Wie im Halbjahresbericht angekündigt, konnte das schwächere erste Semester durch ein ertragsstarkes zweites Halbjahr aufgeholt werden. Grund dafür war, dass sich in den ersten sechs Monaten mehrere Projekte in der Abschluss- sowie zahlreiche Neuaufträge in der Design-Phase befanden – beides Phasen, in denen die verrechenbare Wertschöpfung gering ist. Als die Neuprojekte im zweiten Semester in die wertschöpfungsintensive Fertigung gelangten, konnte SKAN den Rückstand bei Nettoerlös und Profitabilität plangemäss aufholen. Die Prognosegenauigkeit untermauert die gute Visibilität des Geschäfts. Segment Equipment & Solutions legt stark zu Das Segment Equipment & Solutions weist für das Geschäftsjahr 2022 einen Auftragseingang von CHF 336.6 Mio. aus. Das entspricht einer Steigerung um 58.5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Basierend auf dem hohen Auftragseingang legte auch der Nettoerlös deutlich zu, um 20.7 Prozent auf CHF 207.7 Mio. Der Segment-EBITDA stieg um 42.7 Prozent auf CHF 23.0 Mio., woraus eine EBITDA-Marge von 11.1 Prozent resultiert. Gingen im Vorjahr überdurchschnittlich viele Aufträge für High-Speed-Anlagen mit E-Beam Technologie ein, die sich unter anderem zum Abfüllen von Impfstoffen eignen, standen im Berichtsjahr bei den Kunden Medikamente im Fokus, die bislang pandemiebedingt zurückgestellt wurden. Deshalb investierten sie wieder verstärkt in Anlagen für kleinere Produktionsvolumina. Nachdem der Produktionsstandort im sächsischen Görlitz zu Jahresbeginn auf die Fertigung beider Anlagentypen ausgerichtet wurde, ist SKAN in der Lage, flexibler auf solche Verschiebungen der Kundennachfrage zu reagieren. Gute Fortschritte erzielte das Segment Equipment & Solutions mit der strategischen Initiative zur Erweiterung des Angebots um integrierte Prozesssysteme. 2022 wurden erste Grossprojekte verkauft, bei denen die SKAN Gruppe als Generalunternehmerin fungiert und eine Gesamtlösung anbietet, bestehend aus ihrem Isolator inklusive der von einer Partnerfirma gelieferten Prozessanlage. Services & Consumables profitiert von wachsender installierter Basis Das Segment Services & Consumables erreichte im Geschäftsjahr 2022 einen Auftragseingang von CHF 75.1 Mio., 10.4 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Nettoerlös wurde um 19.4 Prozent auf CHF 69.3 Mio. gesteigert und der EBITDA betrug CHF 17.2 Mio., was einer EBITDA-Marge von 24.8 Prozent entspricht. Ein Treiber des Wachstums im Servicegeschäft ist der stetige Ausbau der installierten Basis an SKAN-Anlagen. Diese benötigen Wartung, regulatorisch vorgeschriebene periodische Requalifizierungen sowie Ersatzteile. Da die ältesten im Markt befindlichen Isolatoren das Ende der geplanten Lebensdauer erreicht haben, nimmt auch das Retrofit-Geschäft zu. Dabei wird die technische Ausrüstung des Isolators erneuert und die Software aktualisiert, so dass der Isolator noch mehrere Jahre weiter betrieben werden kann. Die Akzeptanz der automatisierten Prozesslösungen für geschlossene Vials der Tochtergesellschaft Aseptic Technologies nahm weiter zu. Die Entwicklungs-Pipeline an Wirkstoffen, die in Closed Vials von Aseptic Technologies abgefüllt werden, wuchs im Berichtsjahr um rund 30 Prozent auf eine Grössenordnung von etwa 400 Wirkstoffen. Zudem erhielt das dritte Medikament die Behördenzulassung für die kommerzielle Produktion. Die Kommerzialisierung von Medikamenten steigert die Nachfrage nach Closed Vials und wirkt sich so positiv auf das Segment Services & Consumables aus. Der Ausbau des Servicegeschäfts entspricht der Strategie der SKAN Gruppe. Entsprechend hat sie 2022 ihre Beteiligung an Aseptic Technologies auf 80 Prozent erhöht. Bis spätestens 2026 wird die Beteiligung auf 90 Prozent ausgebaut. Ebenfalls zum Ausbau des Dienstleistungsgeschäfts beitragen werden die Pre-Approved-Services, deren Umsetzung plangemäss anlief. Das entsprechende Gebäude, in unmittelbarer Nachbarschaft zum SKAN-Hauptsitz in Allschwil, befindet sich im Innenausbau und die Ausrüstung mit den erforderlichen Anlagen soll noch im laufenden Jahr starten. Investitionen in das künftige Wachstum Die SKAN-Gruppe hat im Geschäftsjahr 2022 insgesamt CHF 76.4 Mio. investiert. CHF 28.9 Mio. davon wurden für den Kapazitätsausbau, insbesondere am Standort Görlitz, eingesetzt. Die restlichen Mittel wurden in die Erhöhung der Beteiligung an Aseptic Technologies sowie vorübergehend in verzinste Festgeldanlagen investiert. Der operative Cash Flow ist stark gewachsen, von CHF 10.3 Mio. auf CHF 61.5 Mio. Grund dafür waren Anzahlungen von Kunden für die zahlreichen laufenden Projekte. Das Eigenkapital zum Jahresende 2022 belief sich auf CHF 165.6 Mio., was einer Eigenkapitalquote von 42.6 Prozent entspricht. Neuzugang in der Geschäftsleitung Zur Bewältigung des starken Wachstums hat die SKAN Gruppe den Personalaufbau weitergeführt. Per Jahresende 2022 betrug die Anzahl Mitarbeitende 1'172, ein Plus von 165 gegenüber dem Vorjahr. Seit dem 1. Februar 2023 ist Maria Cuevas Otero als Chief Services Officer für das globale Servicegeschäft der SKAN-Gruppe verantwortlich. Maria Cuevas Otero hat ihre berufliche Laufbahn bei verschiedenen Unternehmen in der Industrie absolviert, wo sie neben Führungserfahrung insbesondere auch Spezialwissen in der Digitalisierung erworben hat. Mit diesem Hintergrund ist sie bestens geeignet, das Servicegeschäft der SKAN-Gruppe erfolgreich auszubauen. Bekenntnis zur Nachhaltigkeit Die Produkte der SKAN Gruppe ermöglichen es, potenziell lebensrettende Medikamente sicher abzufüllen. Ihre innovativen Isolatoren senken den Energieverbrauch im Vergleich zu konventionellen Reinräumen um das 10- bis 20-fache und die Verwendung von Schutzkleidung kann deutlich reduziert werden. Gleichzeitig handelt die SKAN Gruppe selbst nachhaltig, indem sie negative Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit auf die Umwelt minimiert, ihre Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden wahrnimmt und sich für die Gesellschaft engagiert. Der im Rahmen des Geschäftsberichts publizierte Nachhaltigkeitsbericht informiert über das Engagement im Bereich Nachhaltigkeit. Zuversichtlicher Ausblick Für das laufende Geschäftsjahr rechnet die SKAN Gruppe nicht mit einer Verlangsamung der hohen Nachfragedynamik. Das grundlegende Wachstum des weltweiten Pharma-Markts, der Trend hin zu injizierbaren Medikamenten, die Verschiebung von traditionellen Reinräumen hin zur überlegenen Isolatortechnologie sowie die fortgesetzte Verlagerung von Produktionsstandorten von Asien in die westliche Welt dürften sich ungebremst fortsetzen. Entsprechend wird auch der Bedarf an Anlagen, Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien von SKAN anhalten. Verwaltungsrat und Management sehen ihre Strategie bestätigt und setzen sie konsequent um, um an diesem Wachstum überproportional teilzuhaben. Der Start ins laufende Jahr ist erfreulich verlaufen und der rekordhohe Auftragsbestand sowie die volle Projekt-Pipeline dürften 2023 für einen guten Geschäftsgang sorgen. Die SKAN Gruppe ist zuversichtlich, auch im laufenden Jahr ihre Wachstumsziele zu erreichen. Auf Stufe Nettoumsatz erwartet sie 2023 eine Steigerung im mittleren bis oberen Zehnprozentbereich, wobei beide Segmente Equipment & Solutions und Services & Consumables in ähnlichem Umfang zulegen dürften. Die EBITDA-Marge dürfte zwischen 13 und 15 Prozent zu liegen kommen. Konsolidierte Kennzahlen in 1'000 CHF 2022 in % vom

Nettoerlös 2021 in % vom

Nettoerlös Veränderung in % SKAN Group Kennzahlen Auftragseingang 411’696 280’318 46.9% Auftragsbestand 360’086 226’111 59.3% Nettoerlös 276’955 234’265 18.2% EBITDA 40’154 14.5% 30’682 13.1% 30.9% EBIT 29’461 10.6% 23’056 9.8% 27.8% Gewinn 21’446 7.7% 21’398 9.1% 0.2% Net working capital (NWC) -12’808 -12’025 -6.5% Return on capital employed (ROCE) 15.3% 15.8% -3.7% Investitionen (Sachanlagen, Immaterielle Anlagen) 28’865 42’607 -32.3% Eigenkapital 165’595 174’005 -4.8% Eigenkapitalquote 42.6% 52.4% -18.7% Geldfluss aus Betriebstätigkeit 61’483 10’317 495.9% Geldfluss aus Investitionstätigkeit -76’418 -11’017 593.6% Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -4’846 67’484 not meaningful Mitarbeitende per 31. Dezember 1’172 1’007 16.4% Segmentkennzahlen Equipment & Solutions Auftragseingang 336’582 212’307 58.5% Auftragsbestand 332’748 204’464 62.7% Nettoerlös 207’657 172’049 20.7% EBITDA 22’993 11.1% 16’113 9.4% 42.7% Service & Consumables Auftragseingang 75’114 68’011 10.4% Auftragsbestand 27’338 21’647 26.3% Nettoerlös 69’298 58’040 19.4% EBITDA 17’161 24.8% 13’618 23.5% 26.0% Others Nettoerlös - 4’176 not meaningful EBITDA - 952 22.8% not meaningful Aktienkennzahlen Namenaktien 22’483’524 22’483’524 0.0% Ergebnis je Aktie (in CHF) 0.84 0.84 0.6% Dividende je Aktie (in CHF) 0.25 0.24 4.2% Telefonkonferenz und Audio Webcast (in Englisch): Thomas Huber, CEO, und Burim Maraj, CFO, werden heute im Rahmen von einer Telefonkonferenz und eines Audio Webcasts das Jahresergebnis 2022 erläutern und einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr geben. Im Anschluss stehen sie für Fragen zur Verfügung. Dienstag, 28. März 2023

Thomas Balmer, ir@skan.com, +41 79 703 87 28

Alexandre Müller, ir@skan.com, +41 79 635 64 13

3. Mai 2023

22. August 2023 Generalversammlung 2023

Publikation Halbjahresergebnis 2023

SKAN – together always one step ahead SKAN ist ein Pionier auf dem Gebiet aseptischer und aseptisch-toxischer Herstellprozesse für die

(bio-)pharmazeutische Industrie. Das Unternehmen ist Markt- und Technologieführer für hochwertige, prozesskritische Isolatorsysteme, um Medikamente nach strengen Sterilitätsstandards abzufüllen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Kunden Prozessunterstützung, Services und Verbrauchsmaterialien an. Innovative Lösungen und eine effiziente Life-Cycle-Support-Organisation machen SKAN zu einem wichtigen Partner für die Pharma- und Biotech-Industrie, CMOs (Contract Manufacturing Organizations) und Forschungslabore weltweit. Die 1968 gegründete SKAN beschäftigt heute rund 1170 Mitarbeitende. Mehr als die Hälfte davon sind am Hauptsitz Allschwil im Life Sciences Hub der Region Basel tätig. Die weiteren Mitarbeitenden verteilen sich auf die Tochtergesellschaften in der Schweiz, Deutschland, Belgien, Japan und den USA.

