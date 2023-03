APA ots news: Volksbanken-Verbund: 95,54 % aller Finanzierungen erfolgen in der Region - BILD

Laut aktuellem Nachhaltigkeitsbericht ist die Volksbank fast ausschließlich im Inland tätig. Für 79 % der österreichischen Unternehmen ist Regionalität wichtig. Wien (APA-ots) - Die VOLKSBANK WIEN AG veröffentlicht ihren sechsten Nachhaltigkeitsbericht. Als Zentralorganisation des Volksbanken-Verbundes publiziert sie außerdem freiwillig einen Nachhaltigkeitsbericht für den gesamten Verbund. Darüber hinaus legt der Volksbanken-Verbund neben dem gesetzlichen Minimum der Taxonomiefähigkeit auch eine wissenschaftlich fundierte Schätzung zu finanzierten Emissionen (Scope 3) offen und berichtet in Übereinstimmung mit den Nachhaltigkeitsberichtsstandards GRI (Global Reporting Initiative). "Die Finanzbranche ist ein wichtiger Hebel, um Geldströme in Richtung Nachhaltigkeit zu lenken. Wir unterstützen unsere Kundinnen und Kunden bei der nachhaltigen Transformation. Gleichzeitig arbeiten wir daran, unseren Geschäftsbetrieb noch nachhaltiger zu gestalten", sagt Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG und Sprecher des Volksbanken-Verbundes. Zwtl.: Regionalität ist für 79 % wichtig Laut aktueller Volksbank Unternehmer:innen-Studie*, die das Gallup Institut im Auftrag des Volksbanken-Verbundes durchgeführt hat, ist für 79 % der heimischen Betriebe Regionalität sehr wichtig oder wichtig. Seit ihrer Gründung vor über 170 Jahren wirtschaften die Volksbanken nachhaltig auf Basis des Genossenschaftsprinzips. Der Volksbanken-Verbund ist fast ausschließlich in Österreich tätig: 95,54 % der Finanzierungen erfolgten 2022 innerhalb der Region. Der Fokus der Volksbanken liegt darauf, die nachhaltigen Hausbanken für die Kundinnen und Kunden in der Region zu sein. Durch dieses Geschäftsmodell wird das Risiko von negativen Auswirkungen auf Klima und Umwelt reduziert. "Regionalität ist einer unserer Kernwerte und neben dem Genossenschaftsprinzip der wichtigste Faktor in der nachhaltigen Positionierung. Als regionale Hausbank stärken wir regionale Wirtschaftskreisläufe und sorgen durch die genossenschaftliche Beteiligungsstruktur für Mitbestimmung in der Region. Aktuell zählen die Beteiligungsgenossenschaften des Volksbanken-Verbundes rund 500.000 Mitglieder", sagt Monika Tögel, Nachhaltigkeitsbeauftragte des Volksbanken-Verbundes. Darüber hinaus unterstützt der Volksbanken-Verbund regionale Unternehmen mit nachhaltigen Produkten, qualitativ hochwertiger Beratungsleistung und Informationen zum Thema Nachhaltigkeit. Das Angebot an nachhaltigen Produkten wird kontinuierlich ausgebaut. Laut Studie ist für 87 % der österreichischen Unternehmen Nachhaltigkeit sehr wichtig oder wichtig. 46 % haben bereits Nachhaltigkeitsprojekte umgesetzt, weitere 15 % haben Projekte geplant. Die Förderung einer nachhaltigen Zukunft für kommende Generationen und den Planeten, die Sicherung wirtschaftlicher Erfolge sowie der Erhalt und die Stärkung der Unternehmenswerte sind für die heimischen Unternehmen ausschlaggebend, um in Nachhaltigkeit zu investieren. Die Volksbank legt deshalb einen Fokus auf die Begleitung ihrer Kundinnen und Kunden bei der nachhaltigen Transformation. Ein weiterer Grund, um in Nachhaltigkeit zu investieren, ist für die heimischen Unternehmen die Energieeinsparung. In Kooperation mit dem Österreichischen Genossenschaftsverband (ÖGV) sowie der PowerSolution Errichtung und Betrieb GmbH finanzierten die Volksbanken 2022 im Rahmen des klimaaktiv Austrian Green Investment Pioneers Programms zahlreiche erneuerbare Energieanlagen. Der ÖGV begleitete bisher bereits 17 Energiegenossenschaften bei der Gründung. Zwtl.: Faktor Mensch: Soziale Verantwortung Für 87 % der österreichischen Unternehmen ist laut Volksbank Studie soziale Verantwortung sehr wichtig oder wichtig. Der Volksbanken-Verbund erfüllt seine soziale Verantwortung als regionale Hausbank und setzt sich seit Jahren für ein faires und positives Arbeitsumfeld für alle Mitarbeitenden ein. Einen starken Fokus legt die Bank auf Diversität und Inklusion. Als Maßnahmenschwerpunkt zur Gleichberechtigung wurden 2022 im Volksbanken-Verbund vor allem Frauenförderungsmaßnahmen hinsichtlich Chancengleichheit konkretisiert. Der Verbund setzte sich das Ziel, den Anteil an weiblichen Führungskräften im Zeitrahmen von 31.12.2021 bis 31.12.2023 um 10 % zu steigern. Zwtl.: Nachhaltigkeit in der VOLKSBANK WIEN AG Die Zentralorganisation des Volksbanken-Verbundes konzentrierte sich im Jahr 2022 unter anderem darauf, den laufenden Betrieb nachhaltig zu gestalten und den eigenen CO2-Ausstoß weiter zu reduzieren. Die Zentrale und alle Filialen beziehen seit 2022 zu 100 % Grünstrom, der CO2-frei produziert wird. 100 % der beheizten Bürofläche der Zentrale sind mit Fernwärme erschlossen. 46 % des Fuhrparks bestehen mittlerweile aus E-Autos. Neben der Anwendung der nachhaltigen Beschaffungsstrategie wurden 2022 außerdem ökologische Baustandards erarbeitet, die ab 2023 angewendet werden. Die Nachhaltigkeitsberichte der VOLKSBANK WIEN AG und des Volksbanken-Verbundes stehen kostenlos zum Download zur Verfügung: [www.volksbank.at/nachhaltigkeit] (http://www.volksbank.at/nachhaltigkeit) *) Volksbank Unternehmer:innen-Studie 2023: Im Auftrag des Volksbanken-Verbundes befragte das Gallup Institut im Jänner 2023 mittels CATI 1002 österreichische Unternehmen zu Themen wie Nachhaltigkeit, Erfolgsfaktoren und Zukunftspläne. Zwtl.: Der Volksbanken-Verbund Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bilanzsumme von 29,2 Mrd. Euro und betreut mit 3.033 Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) in 236 Vertriebsstellen rund 1 Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (Stand 31.12.2022). Weitere Informationen auf [www.volksbank.at] (http://www.volksbank.at/) bzw. [www.volksbank.at/nachhaltigkeit] (http://www.volksbank.at/nachhaltigkeit). Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zwtl.: VOLKSBANK WIEN AG Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.237 Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die Größte der österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand 31.12.2022). Weitere Informationen auf [www.volksbankwien.at] (http://www.volksbankwien.at/) bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: VOLKSBANK WIEN AG Dir. 