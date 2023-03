EQS-News: Cantourage Group SE: Erfolgreichster Produktlaunch – Cannabis-Sorte „Gelato #33“ aus Kanada erstmals in Deutschland erhältlich

EQS-News: Cantourage Group SE / Schlagwort(e): Markteinführung/Vertriebsergebnis

Cantourage Group SE: Erfolgreichster Produktlaunch – Cannabis-Sorte „Gelato #33“ aus Kanada erstmals in Deutschland erhältlich



Cantourage Group SE: Erfolgreichster Produktlaunch – Cannabis-Sorte „Gelato #33“ aus Kanada erstmals in Deutschland erhältlich Erneuter Ausbau des Produktportfolios zusammen mit kanadischem „Craft“-Anbauer LOT420

Die auf dem deutschen Markt neue Cannabis-Sorte „Gelato #33“ bietet Patientinnen und Patienten eine weitere hochwertige Therapieoption

Neuerscheinung ist das 20. Cannabisblüten-Produkt, das Cantourage seit Juni 2021 auf den deutschen Markt gebracht hat

Berlin, 29. März 2023 – Die Cantourage Group SE (im Folgenden "Cantourage", ISIN: DE000A3DSV01), ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Arzneimitteln auf Basis von Cannabis, weitet ihre Marktführerschaft im Bereich der Premium-Cannabisblüten aus. Die hoch potenten Cannabisblüten der Sorte „Gelato #33“ des kanadischen Anbauers LOT420 ergänzen Cantourages Portfolio im „Craft Cannabis“-Segment – eine Kategorie, die aufgrund hoher Produktqualität von Patientinnen und Patienten in Europa stark nachgefragt wird.



LOT420 ist ein lizenzierter Cannabisproduzent mit Sitz südöstlich von Montreal. Das Unternehmen verfügt über jahrelange Erfahrung in der Belieferung des medizinischen sowie des Freizeit-Cannabismarktes Kanadas mit seinen Premium-Blüten. Über Cantourage kann LOT420 diese nun erstmals in einem weiteren Land anbieten. Die Blüten werden nach „Craft Growing“-Prinzipien angebaut – mit Fokus auf kleinen Chargen und intensiver Beobachtung und Pflege jeder einzelnen Pflanze und ohne Einsatz künstlicher Dünger und Pestizide. Craft Cannabis weist dadurch in der Regel einen besonderen Reichtum an Cannabinoiden und Terpenen – sekundäre Pflanzenstoffe, die großen Einfluss auf die Wirkung von Cannabis haben – auf. Cantourage hatte in den vergangenen Monaten bereits Produkte der Craft-Anbauer Miracle Valley und Ostara Médical erstmals auf den deutschen Markt gebracht.



Als prominentes Beispiel steht LOT420 für die vielen kleinen bis mittelgroßen Cannabis-Anbaubetriebe, die sich über Jahre hinweg im Cannabis-Vorreiterland Kanada entwickelt haben. Mit seiner „Fast Track Access“-Plattform ermöglicht Cantourage diesen Anbauern den Zugang zu europäischen Medizinmärkten. Die Produkte aus Kanada werden hierzulande stark nachgefragt: Binnen weniger Tage waren die ersten zwei Chargen des neuen Arzneimittels vollständig an Apotheken verkauft. LOT420 plant weitere regelmäßige Lieferungen nach Deutschland.



Die Sorte „Gelato #33“ ist das 20. medizinische Cannabisblüten-Produkt, das Cantourage seit dem Kick-off seiner „Fast Track Access“-Plattform im Juni 2021 in Deutschland legal verfügbar macht. Über die einzigartige Plattform importiert Cantourage Cannabis aus aller Welt, verarbeitet es zu Arzneimitteln und vertreibt diese unter anderem in Deutschland.



Bernhard Retzer, Global Director of Sales von Cantourage, kommentiert: „Wir freuen uns, dass wir mit LOT420 eine der großen Marken des kanadischen Cannabismarktes von unserer Plattform überzeugen konnten. Die Markteinführung markiert den für uns bisher erfolgreichsten Launch einer Cannabissorte bezogen auf die abgesetzte Menge im ersten Monat nach Verkaufsstart. Dieser Erfolg ist Ergebnis unseres Engagements, die Produkte der besten Cannabisanbauer weltweit nach Europa zu bringen und damit weitere Behandlungsoptionen für Patientinnen und Patienten anzubieten.“



Über Cantourage

Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Medizinpräparaten und Arzneimitteln auf Basis von Cannabis. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2018 von den Branchenpionieren Norman Ruchholtz, Dr. Florian Holzapfel und Patrick Hoffmann gegründet. Mit einem erfahrenen Managementteam und seiner „Fast Track Access“-Plattform ermöglicht Cantourage es Produzenten aus aller Welt, schneller, leichter und kosteneffizienter Teil des wachsenden europäischen Marktes für medizinisches Cannabis zu werden, indem es deren Cannabis-Rohmaterial und -Extrakte weiterverarbeitet und vertreibt. Dabei stellt Cantourage stets die Einhaltung der höchsten europäischen pharmazeutischen Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Cantourage wurde am 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wird unter dem Börsenkürzel "HIGH" geführt.



Weitere Informationen:



