EQS-News: EasyMotionSkin Tec AG veröffentlicht die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022

EasyMotionSkin Tec AG veröffentlicht die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022



29.03.2023

Vaduz/Triesen, 29. März 2023. Als "kleinstes Fitnessstudio der Welt" bietet EasyMotionSkin ein hochentwickeltes EMS-Trainingssystem. Die EasyMotionSkin Tec AG, ein führender Anbieter auf dem Markt für Trainings- und Fitnesssysteme unter Einsatz der Elektromuskelstimulation (EMS), hat nun die Jahresabschlüsse für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht.

Sowohl für die in Liechtenstein ansässige EasyMotionSkin Tec AG als auch für die Tochtergesellschaft EasyMotionSkin Tec GmbH (Österreich, Seefeld) liegen testierte Einzelabschlüsse vor. Sie sind auf der Homepage der Gesellschaft unter

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 steigerte die börsennotierte EasyMotionSkin Tec AG den Umsatz gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres um rund 135 Prozent auf rund CHF 5,9 Mio. Dies führte zu einer deutlichen Verbesserung des Nachsteuerergebnisses. Verbuchte die Gesellschaft 2021 noch einen Verlust in Höhe von rund CHF 0,4 Mio., gelang 2022 mit einem Gewinn nach Steuern von rund CHF 0,7 Mio. der Sprung in die Gewinnzone.

Zur Erhöhung der Transparenz wurden erstmals die Abschlüsse EasyMotionSkin Tec AG und der EasyMotionSkin Tec GmbH für das Gesamtjahr 2022 pro-forma konsolidiert. Vergleichszahlen aus dem Vorjahr liegen daher nicht vor. Demnach belaufen sich die konsolidierten Umsatzerlöse auf rund CHF9,8 Mio. Gleichzeitig betrug der Überschuss rund CHF 0,3 Mio.

„Wir können zufrieden auf das Ergebnis des Gesamtjahres 2022 zurückblicken. Sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis konnten deutlich gesteigert werden. Aufgrund des Kostenmanagements konnten wir beim Nettogewinn die Schätzungen der Analysten deutlich übertreffen. Aus operativer Sicht haben wir unsere Ziele voll erreicht", so Jürgen Baltes, CEO der EasyMotionSkin Tec AG.



ÜBER EASYMOTIONSKIN TEC AG:

Als „kleinstes Fitnessstudio der Welt“ bietet EasyMotionSkin Einsteigern und Sportlern ein hochentwickeltes EMS-Trainingssystem. Patentierte Trockenelektroden in einem EMS-Anzug stimulieren mit niederfrequenten elektrischen Impulsen bis zu 90% der Körpermuskulatur und sorgen so für erhöhte Sauerstoffaufnahme, Leistungssteigerung, optimale Trainingseffekte und Regeneration. Basis für dieses markenrechtlich geschützte High-Tech Produkt sind das Know-how eines führenden Herz-Mediziners aus Deutschland sowie anerkannte Studien, die die positiven Effekte nachweislich belegen. EasyMotionSkin ist ein Premiumprodukt, entwickelt und produziert in Deutschland. Durch die Nutzung der Digitalisierung und durch die Entwicklung weiterer Produktnovationen spannt EasyMotionSkin den Bogen vom innovativen Fitnesssystemhersteller zum zukunftsorientierten Tech-Unternehmen in der internationalen Gesundheits- und Lifestyle-Branche.



www.easymotionskin.com



Kontakt:

EasyMotionSkin Tec AG

Jürgen Baltes (CEO)

Schliessa 6

FL-9495 Triesen

mail: ir@ems.ag





