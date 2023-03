Original-Research: SBF AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: SBF AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu SBF AG Unternehmen: SBF AG ISIN: DE000A2AAE22 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 29.03.2023 Kursziel: 10,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato SBF verfehlt Ziele in GJ 2022 - Wachstumspotenziale im Industrie-segment werden offenbar mit Verzögerung realisiert Die SBF AG hat jüngst über die Verfehlung der Umsatz- und Ergebnisvorgaben in 2022 berichtet und die Guidance für 2023 kommuniziert. Schienenfahrzeuge solide - Industriebeleuchtung verfehlt Guidance: In 2022 erzielte SBF nach vorläufigen Zahlen einen Konzernumsatz von 34,8 Mio. Euro (+11,5% yoy), womit der Konzern hinter der Guidance von 36,0 Mio. Euro zurückbleibt. Während das Segment Schienenfahrzeuge dank eines soliden Auftragsbestandes das Erlösniveau des Vorjahres bestätigt haben dürfte (MONe: 22,1 Mio. Euro; +3,0%), ist u.E. das Segment industrielle Beleuchtung v.a. aufgrund des schwachen Jahresstarts deutlich hinter der avisierten Zielmarke von 20,0 Mio. Euro zurückgeblieben (MONe: 12,7 Mio. Euro; +15,0% yoy). Der Geschäftsbereich war durch insolvenzbezogene Asset Deals entstanden (LUNUX Lighting und Nordeon). Die Markennamen gerieten im Zuge der Insolvenzen jedoch in Verruf. Laut Vorstand verzeichnet man bei der Wiederherstellung der Markenreputation zunehmend Fortschritte, die in der Akquisition von langfristigen Rahmenverträgen resultieren sollten und die Visibilität des sonst von geringeren Volumina geprägten Geschäftes erhöhen dürfte. Profitabilität sinkt deutlich unter historisches Niveau: Mit einem Konzern-EBITDA von 2,4 Mio. Euro verfehlt SBF die Guidance von 3,6 Mio. Euro deutlich und verzeichnet einen EBITDA-Rückgang von 54,2% yoy, was in einer Marge von 6,9% resultiert (-9,9 PP yoy). Maßgeblich hierfür dürfte ebenfalls das Segment mit industriellen Beleuchtungslösungen sein, das u.E. aufgrund von unausgelasteten Produktionskapazitäten nur ein leicht positives EBITDA von 0,3 Mio. Euro erzielte (Marge: 2,4%; -19,3 PP yoy). Im Vorjahr war das Segment-EBITDA von 2,4 Mio. Euro noch von Sondererträgen aus der Vorratsbewertung i.H.v. 1,4 Mio. Euro begünstigt. Langfristig wird eine Marge von 15,0% avisiert. Auch das Schienenfahrzeug-Segment dürfte mit einem EBITDA von 2,5 Mio. Euro (Holdingkosten: -0,3 Mio. Euro) eine Marge deutlich unter dem Niveau der Vorjahre erzielt haben (Marge: 10,9%; -2,8 PP yoy), da gestiegene Bezugspreise nur verzögert an Kunden weitergereicht werden können. Ausblick u.E. sehr offensiv: Für 2023 avisiert der Vorstand das bereits ursprünglich für 2022 vorgesehene Erlösniveau von 40 Mio. Euro und ein "steigendes EBITDA". Dies dürfte u.E. ein sehr dynamisches Wachstum im industriellen Beleuchtungssegment berücksichtigen, was wir aufgrund der aktuellen vertriebsseitigen Herausforderungen für sehr optimistisch halten und uns daher etwas konservativer positionieren. Profitabilitätsseitig prognostizieren wir daher nur eine leichte Steigerung und reduzieren unsere Ergebniserwartung deutlich. Verzögerter Ramp-Up von Lunux im Modell reflektiert: Auch für die Folgejahre korrigieren wir unsere Umsatz- und Ergebnisprognosen und reflektieren eine verzögerte Wachstumsphase bei LUNUX Lighting. Eine Rückkehr zu zweistelligen EBITDA-Margen avisieren wir ab 2024. Das u.E. veränderte Margenprofil resultiert in einer geringeren durchschnittlichen EBIT-Marge im Prognosezeitraum (2022-2028) von 9,4% (zuvor: 14,9%). Fazit: Die vorläufigen Zahlen deuten darauf hin, dass die Profitabilitätsstärke des Konzerns erst nach weiterer Realisierung der Wachstumspotenziale bei LUNUX zurückkehren dürfte. Wir bestätigen unser Rating mit einem neuen Kursziel von 10,00 Euro (zuvor: 12,00 Euro). 