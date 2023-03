Silber - Zwei Chartarten: Die gleiche Botschaft!

In unseren Analysen verknüpfen wir gerne unterschiedliche Zeitebenen, aber auch unterschiedliche Chartarten. Beides bietet Anlegerinnen und Anlegern einen echten Mehrwert. Als Lehrbuchbeispiel dient derzeit die Kursentwicklung des Silberpreises. Zuletzt hatten wir die Bedeutung des Signalgebers bei gut 24 USD mehrfach hervorgehoben. Zuvor war die schnelle Rückeroberung der 21er-Marke enorm wichtig. Der Ichimoku-Chart unterstreicht dies nochmals zusätzlich, denn die Wolke sorgt in dieser Chartdarstellungsform für eine zusätzliche Unterstützung. Gleiches gilt für den Trigger auf der Oberseite: Der Kursverlauf bildet aktuell möglicherweise eine trendbestätigende Flagge aus. Um das beschriebene Konsolidierungsmuster abzuschließen, ist ein Spurt über die obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 24,37 USD) notwendig (siehe Chart). Vorher wartet bei knapp 24 USD ein weiterer Ichimoku-Widerstand, d. h. die herausgearbeitete Schlüsselmarke wird durch eine andere Chartart zusätzlich untermauert. Auf der Indikatorenseite arbeiten die Trendfolger MACD und Relative Stärke zudem an einem neuen Einstiegssignal. Ein erfolgreicher Ausbruch könnte sich deshalb als Initialzündung für das Edelmetall erweisen.

Silber (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

