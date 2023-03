AKTIE IM FOKUS: Infineon auf höchstem Stand seit Januar 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zahlreiche positive Analystenkommentare haben die Aktien von Infineon am Donnerstag auf den höchsten Stand seit Januar 2022 katapultiert. Am späteren Nachmittag bauten die Anteile des Halbleiterherstellers ihre Vortagesgewinne deutlich aus und stiegen um fast sechs Prozent bis knapp unter 38 Euro und kamen dann ein wenig zurück.

Nach starken vorläufigen Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal hatte Infineon am Dienstagabend seine Jahresziele angehoben. Am Mittwoch und auch am Donnerstag hoben zahlreiche Analysten ihre Kursziele für die Aktie an. Neben Goldman Sachs, Societe Generale und Jefferies taten dies auch Kepler Cheuvreux und Credit Suisse (CS). Ihre Kursziele sind damit in der Übersicht von dpa-AFX und Bloomberg nun die höchsten.

Das Kursziel von Kepler-Analyst Sebastian Sztabowicz liegt bei 55 Euro und das des CS-Analysten Adithya Metuku bei 53,10 Euro. Beide lobten in ihren aktuellen Studien die starken Geschäftstrends in den zwei Kernbereichen Auto und Industrie des Chipherstellers./ck/he