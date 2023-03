EQS-News: HPS Home Power Solutions AG: Ganzjahres-Stromspeicher picea bereits 500 Mal verkauft

Emittent / Herausgeber: HPS Home Power Solutions AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Ganzjahres-Stromspeicher picea bereits 500 Mal verkauft

Nachfrage von privaten und gewerblichen Kunden hoch.

Anzahl der verkauften picea-Systeme auf mehr als 500 Einheiten gestiegen.

Kunden leisten mit Langzeit-Stromspeicher auf Basis von grünem Wasserstoff Beitrag zur Energiewende.

Berlin, 30. März 2023 – HPS Home Power Solutions (HPS), der weltweit führende Anbieter von Ganzjahres-Stromspeichern auf Basis von grünem Wasserstoff für Gebäude, hat bis dato mehr als 500 picea-Systeme verkauft. Damit hat das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein der Wachstumsstrategie erreicht, nachdem erst im September 2022 die Marke von 300 verkauften Ganzjahres-Stromspeichern seit dem Markteintritt im Jahr 2019 erreicht wurde. Auch im laufenden Jahr ist die Nachfrage von Kundinnen und Kunden aus dem privaten und dem gewerblichen Sektor hoch.



Zeyad Abul-Ella, Gründer und Vorstandsvorsitzender von HPS: „Der Verkauf des 500. Ganzjahres-Stromspeichers picea ist für uns nicht nur das Erreichen einer runden Zahl, sondern die Bestätigung mit picea ein überzeugendes Produkt anzubieten. Wir werden unser Geschäft weiter skalieren und die Stückzahlen deutlich steigern, um künftig noch mehr Kundinnen und Kunden die Chance auf eine nachhaltige, verlässliche und unabhängige Stromversorgung zu bieten – sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich. Wer picea installiert, kann den Sonnenstrom des Sommers auch im Winter nutzen und die persönliche Energiewende vollziehen.“



Die Lieferzeit für ein picea-System liegt aufgrund der hohen Nachfrage aktuell bei rund zwölf Monaten. Bei der Bestellung des Ganzjahres-Stromspeichers ist daher Eile geboten. Aufgrund des gesicherten Wachstums fokussiert sich HPS im nächsten Schritt nun auf die Skalierung der Produktion, um weitere Kapazitäten aufzubauen. Das picea-System ist äußerst vielseitig einsetzbar und eignet sich sowohl für Eigenheime als auch Gewerbeimmobilien. picea nutzt überschüssigen Strom aus einer Photovoltaik-Anlage, um grünen Wasserstoff zu produzieren und damit Energie saisonal zu speichern. Diese Energie kann bei Bedarf in Form von Strom und Wärme genutzt werden, was zu einem hohen Gesamtnutzungsgrad von bis zu 90 Prozent führt. Der Ganzjahres-Stomspeicher ist ideal für Eigenheime geeignet, kann aber durch die Verbindung mehrerer picea zu einer multi-picea skaliert werden, um die Speicherkapazität zu erhöhen.



HPS konzentriert sich bislang auf den deutschen Markt und arbeitet mit einem Netzwerk zertifizierter Partner zusammen, mit denen der Vertrieb stetig optimiert wird. Mit der im Sommer 2022 ins Leben gerufenen digitalen HPS-Akademie wurden die Strukturen für den weiteren Ausbau des Partnernetzwerkes geschaffen. Dies ist ein wichtiger Baustein in den wachsenden Organisationsstrukturen. Zudem wird HPS die Technologie hinter picea kontinuierlich weiterentwickeln. Schon jetzt hält HPS eine Vielzahl an Patenten in verschiedenen Ländern, die den technologischen Vorsprung sichern sollen und die Internationalisierung des Geschäfts vorbereiten.



Für weitere Informationen besuchen Sie: www.homepowersolutions.de.



Über picea und HPS Home Power Solutions AG

HPS ist weltweit führend in der Entwicklung und Produktion von integrierten Energiespeichersystemen auf Basis von grünem Wasserstoff für Gebäude. Mit dem innovativen Ganzjahres-Stromspeicher picea adressiert HPS Schlüsselbereiche der Energiewende. Die an sonnenreichen Tagen erzielten Überschüsse einer Photovoltaik-Anlage werden als grüner Wasserstoff gespeichert und in der dunklen Jahreszeit in Form von Strom und Wärme wieder zur Verfügung gestellt. So können Gebäude ganzjährig mit Solarenergie vom eigenen Dach versorgt werden. Das Berliner Unternehmen wurde 2014 von Zeyad Abul-Ella und Dr. Henrik Colell gegründet. Mit picea hat HPS mehrere renommierte Preise gewonnen, zuletzt den Handelsblatt Energy Award, den Innovationspreis Berlin-Brandenburg und die Sustainability Challenge der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen.



