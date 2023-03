EQS-News: Multitude Group veröffentlicht den Jahresbericht für 2022

EQS-News: Multitude SE / Schlagwort(e): Jahresbericht

Multitude Group veröffentlicht den Jahresbericht für 2022 Dies ist eine inoffizielle Übersetzung der originalen Pressemitteilung auf English. Helsinki, 30 März 2023 – Multitude SE (ISIN: FI4000106299, WKN: A1W9NS) (“Multitude” oder der “Konzern”) veröffentlicht seine geprüften Jahresergebnisse für das am 31 Dezember 2022 beendete Geschäftsjahr, die Erklärung zur Unternehmensführung, sowie den Vergütungsbericht. Die Berichte sind ab heute auf der Website des Konzerns zu lesen. Der Jahresbericht besteht aus dem Jahresrückblick und dem Finanzbericht, einschließlich des Vorstandsberichts, des Konzernabschlusses und des Jahresabschlusses der Muttergesellschaft. Der im Jahresbericht enthaltene ESG-Bericht 2022 umfasst Erläuterungen außerhalb des finanziellen Teils. Er umreißt die ESG-Ziele und KPIs des Konzerns, die sich auf Menschen, Prozesse und die Umwelt konzentrieren und legt den Grundstein für die Berichterstattung über die CO2-Emissionen des Konzerns. Der ESG-Bericht 2022 hebt das Engagement des Konzerns für das Wohlergehen der Kunden durch verantwortungsvolle Kreditvergabepraktiken und die Einführung eines Index für verantwortungsvolle Kreditvergabe sowie das Engagement für Fortschritte beim Wohlergehen der Mitarbeiter hervor, das durch eine formalisierte hybride Richtlinie und eine Erklärung zu Vielfalt und Inklusion unterstützt wird. Multitude hat den Jahresabschluss und den Bericht des Verwaltungsrates in Übereinstimmung mit den ESEF-Berichtsanforderungen (European Single Electronic Format) erstellt. Die Wirtschafsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers Oy hat gemäß ISAE 3000 (revidiert) einen unabhängigen Prüfbericht mit hinreichender Sicherheit über den ESEF-Jahresabschluss des Unternehmens vorgelegt. Der Jahresabschluss und der Bericht des Verwaltungsrates in Übereinstimmung mit den ESEF-Berichtsanforderungen und der Prüfbericht wird nächste Woche veröffentlicht. Die wichtigsten Highlights Mit einem EBIT von EUR 31,6 Millionen wurde sowohl die EBIT-Prognose übertroffen als auch ein Anstieg um 16.2% gegenüber 2021* (EUR 27,2 Millionen) verzeichnet Das Kreditportfolio wuchs auf EUR 509,5 Millionen, eine Erhöhung von 12.8% gegenüber Dezember 2021

Der Umsatz konnte um 4.0%, von EUR 204,2 Millionen im Jahr 2021, auf EUR 212,4 Millionen im Jahr 2022 gesteigert werden (nach Abzug direkt zurechenbarer Transaktionskosten)

Der Nettogewinn stieg auf EUR 12,0 Millionen, verglichen mit EUR 2,3 Millionen im Vorjahr (EUR -3,5 Millionen nach Verlust aus nicht fortgeführten Aktivitäten)

Die Eigenkapitalquote stieg auf 24,1% (Netto-Eigenkapitalquote 30.2%) im Dezember 2022, verglichen mit 21,2% im Dezember 2021

Der Gewinn pro Aktie stieg auf EUR 0,39 von einem Verlust von EUR (0,32) im Jahr 2021

Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, eine Dividende von EUR 0,12 pro Aktie auszuschütten

Die Gesellschaft bestätigt die EBIT-Prognose von EUR 45 Millionen für das Jahr 2023 Wichtige Kennenzahlen, in EUR Millionen 2022 2021* % Veränderung Umsatz 212,4 204,2 4,0% Wertberichtigungen auf Kundenkredite (78,7) (71,9) 9,3% Ergebnis vor Zinsen und Steuern (‘EBIT’) 31,6 27,2 16,2% Ergebnis vor Zinsen 13,8 4,7 195,2% Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen 12,0 2,3 420,6% Verlust aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen - (5,8) -100% Gewinn (Verlust) für das Jahr 12,0 (3,5) n/A Gewinn pro Aktie, fortgeführte Geschäftsbereiche (in EUR) 0,39 (0,05) n/A Gewinn pro Aktie, nicht fortgeführte Geschäftsbereiche (in EUR) - (0,27) n/A Gewinn pro Aktie für das Jahr (in EUR) 0,39 (0,32) n/A * Angepasst um IFRS-Anforderungen bzgl. Verrechnung von Kundenaquisitionskosten mit den Umsätzen, Neuklassifizierung der Kosten des Einlagenentschädigungssystems, und Anpassung bei Ausgliederung aufgegebener Geschäftsbereiche (Währungsumrechnungsdifferenz) zu reflektieren. Die vollen Auswirkungen der Anpassungen und Neuklassifizierungen auf die 2021 Gewinn- und Verlustrechnung: EBIT +EUR 3,3m, Gewinn von fortgeführten Geschäftsbereichen +EUR 1.1m, gesamter Nettogewinn nach nicht fortgeführten Geschäftsbereichen -EUR 0,9 Millionen. Der Jahresbericht ist in PDF-Format verfügbar auf: https://www.multitude.com/investors/results-reports-and-publications/2022 Die Erklärung zur Unternehmensführung und der Vergütungsbericht wurden auch als separate PDF-Dateien veröffentlicht auf: https://www.multitude.com/investors/results-reports-and-publications/2022 Die deutsche Übersetzung des Berichts wird nächste Woche auf unserer Website verfügbar sein. Die Übersetzung umfasst den Vorstandsbericht und den Jahresabschluss. Über Multitude SE: Das Ziel von Multitude ist es, das am meisten geschätzte Finanzökosystem zu werden, in dem es als Wachstumsplattform agiert und Erfolgsgeschichten in FinTech kreiert. Dank profundem Know-how in den Bereichen Technologie, Regulierung, Cross-Selling und Finanzierung, ermöglicht Multitude FinTechs eine Vielzahl von nachhaltigen Bank- und Finanzdienstleistungen um zu wachsen und zu skalieren. Multitude und seine drei unabhängigen Geschäftsbereiche, SweepBank, Ferratum und CapitalBox, beschäftigen ca. 700 Angestellte in 19 Ländern, und zusammen erzielten sie EUR 212 Millionen Umsatz im Jahr 2022. Multitude wurde 2005 in Finnland gegründet, und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard unter ‘FRU’ notiert. www.multitude.com Kontakt: IR@multitude.com

IR@multitude.com

https://www.multitude.com/investors/ir-contact



Multitude_AR_2022



