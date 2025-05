EQS-News: Circus SE wird in den MSCI Global Micro Cap Index aufgenommen

EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Circus SE wird in den MSCI Global Micro Cap Index aufgenommen



15.05.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Circus SE wird in den MSCI Global Micro Cap Index aufgenommen

Erstmals signifikante Sichtbarkeit bei institutionellen Investoren, Analysten und Strategen weltweit

Circus SE ist im laufenden Jahr das einzige deutsche Unternehmen, dessen Aktien in den MSCI Global Micro Cap Index aufgenommen werden

Globaler Liquiditätszufluss in der Aktie dank Abbildung durch zahlreiche Fonds und ETF-Anbieter erwartet

München, 15. Mai 2025 –Die Aktien der Circus SE (XETRA: CA1), einem führenden Technologieunternehmen im Bereich KI-Robotik für die Food-Service-Industrie, werden mit Wirkung zum Handelsschluss des 30. Mai 2025 in den weltweit einflussreichen MSCI Global Micro Cap Index aufgenommen. Das ist das Ergebnis der jährlichen Indexüberprüfung, wie MSCI mit Hauptsitz in New York bekannt gab.

Diese Indexaufnahme markiert einen wichtigen Meilenstein in der noch jungen Erfolgsgeschichte des börsennotierten Unternehmens – und unterstreicht eindrucksvoll die wachsende globale Relevanz der Circus SE als einen der führenden Innovatoren im Bereich künstliche Intelligenz und autonome Robotiklösungen. Von weltweit 157 Unternehmen, die in diesem Jahr in den MSCI Global Micro Cap Index aufgenommen wurden – darunter 84 aus den USA und 18 aus Japan – ist die Circus SE das einzige Unternehmen aus Deutschland, dem dieser Aufstieg gelungen ist.

„Die Aufnahme in den MSCI-Index ist ein Ritterschlag für unsere technologische Vision und unternehmerische Exzellenz. Sie bringt uns nicht nur internationale Sichtbarkeit, sondern öffnet die Tür zu einem neuen Segment institutioneller Investoren weltweit“, erklärt CFO Fabian Becker.

Durch die Indexaufnahme kann ein globaler Liquiditätszufluss in den Handel der Aktie erwartet werden, da zahlreiche Fonds und ETF-Anbieter, welche diesen MSCI-Index abbilden, nun Circus SE-Aktien kaufen, was einen potenziell positiven Einfluss für Kurs und Liquidität darstellen kann.

Für die Circus SE ist die Indexaufnahme nicht das Ziel, sondern der Startschuss, um das Unternehmen im globalen Kapitalmarkt zu etablieren. Mit seiner zuletzt veröffentlichten national exklusiven Pilot-Partnerschaft mit REWE West und der Einführung einer grundlegend neuen KI-Robotik-Produktlinie für den Defense-Sektor ist die Circus SE auf dem besten Weg, zu einem der einflussreichsten KI-Robotik-Unternehmen Europas zu werden.

Die mit der Aufnahme einhergehende erhöhte Aufmerksamkeit für die Aktie dient unmittelbar der Stärkung der strategischen Wachstumsagenda, insbesondere in den USA und Europa, wo intelligente Automatisierung rasant expandiert und die KI-Robotik-Lösungen des Unternehmens auf eine hohe Nachfrage treffen.



Über Circus SE

Circus SE (XETRA: CA1) ist ein globales Technologieunternehmen im Bereich der Embodied AI und AI-Software in der Food-Service-Branche und treibt Innovation sowie Autonomie in personalintensiven Branchen voran. Mit ihrem Kernprodukt, dem CA-1 Roboter, ist Circus Vorreiter in der Anwendung von Embodied AI und integriert modernste Technologien in reale Betriebsabläufe und transformiert so die Food-Service-Branche. Durch die Verbindung von hochentwickelter Robotik, KI-gestützter Software und dem Anspruch, globale Herausforderungen zu lösen, gestaltet Circus die Zukunft autonomer Systeme und definiert die Zusammenarbeit von Mensch und KI neu. Mit Hauptsitz in Deutschland und einer stetig wachsenden internationalen Präsenz führt Circus die nächste Generation von KI-Anwendungen an.

Über MSCI Inc.

MSCI Inc. (NYSE: MSCI) ist ein weltweit führender Anbieter von entscheidungsrelevanten Analysewerkzeugen und Dienstleistungen für die Investmentbranche. Mit über 50 Jahren Erfahrung in den Bereichen Forschung, Daten und Technologie unterstützt MSCI seine Kunden dabei, fundierte Anlageentscheidungen zu treffen, indem es ihnen hilft, zentrale Einflussfaktoren von Risiko und Rendite zu verstehen und leistungsfähigere Portfolios mit größerem Vertrauen aufzubauen. MSCI bietet branchenführende, forschungsbasierte Lösungen, die Einblicke ermöglichen und Transparenz im gesamten Anlageprozess fördern. Zum Produkt- und Serviceportfolio zählen Indizes, Analysetools, Datenangebote, Immobilien-Benchmarks sowie ESG-Research. Ursprünglich Teil von Morgan Stanley (als Morgan Stanley Capital International), wurde MSCI im Jahr 2007 ausgegliedert und agiert seither als unabhängiges, börsennotiertes Unternehmen unter dem Tickersymbol MSCI an der New York Stock Exchange.

Kontakt:

Circus SE

Hongkongstrasse 6

20457 Hamburg

ir@circus-group.com

15.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2137910 15.05.2025 CET/CEST