3M: An starkem Support angelangt

Nachdem die 3M-Aktie zwischen 2008 und Februar 2018 den Kurswert auf ein endgültiges Niveau von 259,77 US-Dollar vervielfacht hatte, drehte der Trend. In einem ersten Schritt fiel 3M auf 177,20 US-Dollar zurück, nach einer zwischenzeitlichen Erholung ging es dann auf 120,00 und in den letzten Tagen auf rund 100,00 US-Dollar weiter abwärts. Damit notiert die Aktie aber auf einer sehr wichtigen Horizontalunterstützung aus den Jahren zwischen 2007 und 2011, wo sicherlich eine gewisse Gegenreaktion zur Oberseite stattfinden dürfte. An dieser Stelle könnte sogar ein monatelanger Bodenbildungsprozess beginnen

Langfristtrend intakt

Nachhaltige Trendwendesignale gehen selbst aus diesem kleinen Doppelboden noch nicht hervor, erst wenn 3M mindestens über 105,48 US-Dollar zulegt, könnte der Bereich um 108,00 US-Dollar sowie der EMA 50 bei 109,36 US-Dollar (fallend) angesteuert werden. Die maximale Ausdehnung wird dagegen auf 112,00 US-Dollar vermutet, ehe es in den Bereich der aktuellen Jahrestiefs zwecks der Ausbildung eines größeren Bodens wieder talwärts geht. Sollte jedoch die Horizontalunterstützung um 98,20 US-Dollar nachhaltig und mindestens per Wochenschlusskurs verlassen werden, würde dies größere Verkaufssignale mit Zielen um 93,90 und darunter 91,42 US-Dollar nach sich ziehen. Jedes Investment auf der Long-Seite erfolgt aber gegen den vorherrschenden Trend, entsprechend spekulativ ist ein derartiger Ansatz.