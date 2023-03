Aktien New York: Kurse setzen nach Inflationsdaten Erholung fort

NEW YORK (dpa-AFX) - Zum Ende einer erfreulichen Börsenwoche haben die Kurse an den Aktienmärkten nochmals zugelegt. Erleichterung herrschte am Freitag unter Investoren mit Blick auf neue Inflationsdaten. So ist der von der US-Notenbank Fed bevorzugte Preisindex PCE im Februar nicht ganz so stark gestiegen wie von Analysten erwartet. Der Dow Jones Industrial stieg daraufhin im frühen Handel um 0,53 Prozent auf 33 034,71 Punkte und erstmals seit drei Wochen wieder über die Marke von 33 000 Zählern.

Der marktbreite S&P 500 gewann 0,49 Prozent auf 4070,76 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,37 Prozent auf 13 010,91 Zähler nach oben./bek/he