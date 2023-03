Delignit will wieder eine Dividende ausschütten

Die Aktionäre der Delignit AG (ISIN: DE000A0MZ4B0) werden auf der Hauptversammlung am 22. Juni 2023 in Blomberg über eine Dividende in Höhe von 0,05 Euro je Aktie abstimmen. Damit soll in diesem Jahr wieder eine Dividende ausgeschüttet werden. Im Vorjahr gingen die Aktionäre leer aus. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 6,40 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,78 Prozent.

Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2022 nach vorläufigen Zahlen um 10,4 Prozent auf 75,4 Mio. Euro. Das EBITDA beläuft sich nach vorläufigen Zahlen auf 6,5 Mio. Euro nach 5,6 Mio. Euro im Vorjahr. Die EBITDA-Marge erreichte entsprechend mit 8,7 Prozent eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahresniveau (8,0 Prozent). Der vollständige Geschäftsbericht 2022 soll inklusive der Prognose für das Geschäftsjahr 2023 im April 2023 veröffentlicht werden.

Delignit mit Sitz in Blomberg entwickelt, produziert und vertreibt unter dem Markennamen Delignit ökologische Werkstoffe und Systemlösungen aus nachwachsenden Rohstoffen. Der Börsengang erfolgte am 26. September 2007 zu einem Ausgabekurs von 8,00 Euro.

Redaktion MyDividends.de