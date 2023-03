EQS-News: Delticom AG: Schmidt-Schultes beendet Vorstandstätigkeit bei der Delticom

EQS-News: Delticom AG / Schlagwort(e): Personalie

Delticom AG: Schmidt-Schultes beendet Vorstandstätigkeit bei der Delticom



31.03.2023 / 11:14 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Delticom AG: Schmidt-Schultes beendet Vorstandstätigkeit bei der Delticom



Hannover, den 31. März 2023 - Finanzvorstand Dr. Johannes Schmidt-Schultes hat den Aufsichtsrat des Unternehmens darüber informiert, mit Ablauf seiner ersten Funktionsperiode zum 31. August 2023 nicht für eine Vertragsverlängerung zur Verfügung zu stehen. Bereits mit dem heutigen Tag scheidet Herr Dr. Schmidt-Schultes aus dem Unternehmen aus. Er hat sich dafür entschieden, nach seiner Tätigkeit als Vorstand Finanzen der Delticom-Gruppe neue berufliche Herausforderungen in Angriff nehmen zu wollen, teilte Schmidt-Schultes mit.



Der Aufsichtsrat der Delticom AG bedauert diese Entscheidung. „Herr Dr. Schmidt-Schultes hat die kaufmännisch-administrativen Funktionen des Unternehmens in einer herausfordernden und arbeitsintensiven Zeit sehr souverän und mit vorbildlichem Einsatz geführt“, so Aufsichtsratsvorsitzender Karl-Otto Lang. „Er hat nicht nur die Jahresabschlusserstellung geleitet, sondern auch die Verlängerung des Konsortialkreditvertrags seitens der Gesellschaft koordiniert. Mittels des von ihm initiierten Arbeitsprogramms wurden Struktur- und Prozessabläufe in der Finanzorganisation weiter gestrafft. Dr. Schmidt-Schultes hat zudem die Kapitalmarktkommunikation der Delticom AG nach den Grundsätzen von Transparenz und Klarheit verantwortet und genoss den Respekt und die Anerkennung unter Investoren und Analysten“, so Karl-Otto Lang.



Der Aufsichtsrat dankt Dr. Schmidt-Schultes ausdrücklich für seine Tätigkeit und wünscht ihm weiterhin beruflichen Erfolg und persönliches Wohlergehen. Die Zuständigkeitsbereiche von Herrn Dr. Schmidt- Schultes werden nach seinem Ausscheiden teilweise von Herrn Dr. Andreas Prüfer und teilweise von Herrn Philip von Grolman übernommen.



<Ende der Mitteilung>







Über Delticom:



Mit der Marke ReifenDirekt ist die Delticom AG das führende Unternehmen in Europa für die Onlinedistribution von Reifen und Kompletträdern.



Das Produktportfolio für Privat- und Geschäftskunden umfasst ein beispiellos großes Sortiment aus mehr als 600 Marken und über 40.000 Reifenmodelle für Pkw und Motorräder. Kompletträder und Felgen komplettieren das Produktangebot. In 72 Ländern betreibt die Gesellschaft 351 Onlineshops sowie Onlinevertriebsplattformen und betreut darüber mehr als 18 Millionen Kunden.



Zum Service gehört, dass die bestellten Produkte auf Wunsch des Kunden zur Montage zu einem der europaweit rund 30.000 Werkstattpartner von Delticom geschickt werden können.



Das Unternehmen mit Sitz in Hannover, Deutschland, ist vornehmlich in Europa tätig und besitzt umfassendes Know-how beim Aufbau und Betrieb von Onlineshops, in der Internet-Kundenakquise, in der Internetvermarktung sowie beim Aufbau von Partnernetzwerken.



Seit der Gründung 1999 hat Delticom eine umfassende Expertise bei der Gestaltung effizienter und systemseitig voll integrierter Bestell- und Logistikprozesse aufgebaut. Eigene Läger gehören zu den wesentlichen Assets der Gesellschaft.



Im Geschäftsjahr 2022 hat die Delticom AG einen Umsatz von rund 509 Millionen Euro generiert. Zum Ende des letzten Jahres waren 178 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt.



Die Aktien der Delticom AG sind seit Oktober 2006 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (ISIN DE0005146807).



Im Internet unter: www.delti.com







Kontakt:

Delticom AG

Investor Relations

Melanie Becker

Brühlstraße 11

30169 Hannover

Tel.: +49 (0)511-93634-8903

Fax: +49 (0)511-8798-9138

E-Mail: melanie.becker@delti.com