Wüstenrot & Württembergische hält die Dividende konstant

Die Wüstenrot & Württembergische AG (ISIN: DE0008051004) will eine unveränderte Dividende in Höhe von 0,65 Euro an die Aktionäre ausschütten. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 16,35 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 3,98 Prozent. Die virtuelle Hauptversammlung findet am 23. Mai 2023 statt.

Der Jahresüberschuss der Wüstenrot & Württembergische-Gruppe erreichte im Jahr 2022 261,5 Mio. Euro. Der Rückgang zum Rekordwert des Vorjahres (352,2 Mio. Euro) sei vor allem auf die nach IFRS vorgeschriebene Bilanzierung der Wertveränderungen des Wertpapierbestands zurückzuführen, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Die Schaden-Kosten-Relation in der Schaden-/Unfallversicherung, die sogenannte Combined Ratio, verbesserte sich auf 87,1 Prozent nach 87,7 Prozent im Jahr 2021. Für das Jahr 2023 prognostiziert das Unternehmen einen Konzernjahresüberschuss im Zielkorridor von 220 bis 250 Mio. Euro.

Das Unternehmen entstand im Jahr 1999 aus dem Zusammenschluss der Unternehmen Wüstenrot und Württembergische. Die börsennotierte Wüstenrot & Württembergische AG ist die Holding der W&W-Gruppe. Die Firma hat ihren Sitz in Stuttgart und ist in den Geschäftsfeldern Wohnen und Versicherung sowie W&W Brandpool tätig. Im W&W-Konzern arbeiten insgesamt rund 13.000 Mitarbeiter.

Redaktion MyDividends.de