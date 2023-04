Adidas: Wichtiger Widerstand durchbrochen!

Der anfänglich gefeierte CEO von Adidas, Kasper Rorsted, musste am 11. November 2022 seinen Posten vorzeitig räumen. Auslöser sind die schwache Aktienperformance, die Umsatzeinbrüche in China und bei manchem auch Zweifel an der Innovationskraft im Konzern gewesen. Der Umsatzrückgang in China hat auch einen beunruhigenden Faktor. Rorsted begründete die Umsatzeinbrüche vor allem mit den Corona-Lockdowns. Verluste durch die Lockdowns werden aber durch Boykottaufrufe gegen westliche Marken ausgeweitet. Um das Ruder wieder herumzureißen, wurde Bjørn Gulden mit Wirkung ab dem 1. Januar zum Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzenden der Adidas AG ernannt. Für Gulden stellt das Jahr 2023 einen Übergang dar, in dem gescheiterte Projekte seines Vorgängers abgeschrieben werden und für einen satten Verlust sorgen.

Zum Chart

Die neue Hoffnung bei Adidas ist auch am Aktienkurs ablesbar. Nach Bekanntwerden der Personalrochade gewann der Kurs 43 Prozent hinzu. Noch am 3. November 2022 wurde der Schlusspunkt eines starken Abwärtstrends bei 93,40 Euro gesetzt. Damit fiel der Kurs auf ein Niveau aus dem Jahre 2016 zurück. Schon am 14. November 2022 lag der Kurs bei 137,10 Euro. Der fortgesetzte Kursanstieg wurde durch die Öffnung der Bücher zum 4. Quartal am 9. Februar 2023 unterbrochen. Dabei reagierte die Aktie mit einem Gap nach unten von guten 10 Prozent, wobei der weitere Verlauf das niedrigere Niveau halten konnte. Am vergangenen Donnerstag und Freitag (30. und 31. März) wurde die Seitwärtsentwicklung durch zwei starke Tage im Ausmaß von jeweils über 5 Prozent Kursanstieg unterbrochen. Im Zuge dessen wurde der gewichtige Kernwiderstand bei 156,56 Euro überwunden. Wird dieser Durchbruch die nächsten Handelstage bestätigt, ist eine Kurssteigerung bis zum Widerstand bei 188,46 Euro und darüber hinaus möglich. Der neue CEO Bjørn Gulden macht im Geschäftsjahr 2022/23 noch einmal Tabula rasa und loggt einen Verlust von 1,4 Milliarden Euro ein, um eine erfolgreiche Basis für die Jahre danach zu legen.