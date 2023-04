AB InBev: Das vergessene Kind

Aus technischer Sicht sollte seit den Jahrestiefs aus 2020 bei 32,58 US-Dollar nun eine dreiwellige Erholungsbewegung folgen, diese reicht im Idealfall über die Sommerhochs aus 2021 hinaus. Kurzfristige Ziele können dagegen bei 72,45 und darüber 79,67 US-Dollar abgeleitet werden. Mittelfristig könnte der Bereich um 88,84 US-Dollar bei AB InBev angesteuert werden. Ein unerwarteter Rückfall mindestens unter 58,90 US-Dollar sollte jedoch mit Vorsicht genossen werden, dies könnte nämlich eine längere Konsolidierungsphase auf dem vorausgegangene Abwärtstrend in Richtung 51,95 US-Dollar auslösen.

Seit einem Kursstand von 136,08 US-Dollar aus Ende September 2016 bis zum Jahreswechsel befand sich Anheuser Busch InBev (AB InBev) noch in einem Abwärtstrend, dieser konnte erst kürzlich überwunden werden und brachte durch den Anstieg über 60,00 US-Dollar dynamische Kursgewinne an den EMA 200 (Woche) hervor. Gelingt es nun diese weitere Hürde zusammen mit dem Horizontalwiderstand um 46,55 US-Dollar nachhaltig zur Oberseite zu verlassen, könnte ein endgültiger Trendwechsel einsetzen und auf mittelfristiger Sicht Long-Investments wieder sehr interessant gestalten. Das Aufwärtspotenzial ausgehend von den zurückliegenden Kursniveaus ist dabei als vergleichsweise groß zu erachten, aus technischer Sicht ist noch ein zweistelliger Kurszuwachs durchaus möglich.

Fazit:

Bereits in der abgelaufenen Handelswoche gelang ein Anstieg über den EMA 200 sowie die Hürde von 64,55 US-Dollar, zur Sicherheit sollten jedoch weitere Kapitalzuflüsse nun erfolgen. Nur in diesem Szenario könnten dann die ermittelten Ziele bei AB InBev bei 72,46 und 79,67 US-Dollar angesteuert werden. Um hiervon möglichst stark zu profitieren, könnte beispielshalber das mit einem Hebel von 12,8 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MB565V zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance vom gegenwärtigen Niveau aus beliefe sich bei vollständiger Umsetzung der Idee auf 245 Prozent. Ziele im Schein wurden bei 1,00 und 1,66 Euro errechnet, eine Verlustbegrenzung sollte aber das Niveau von vorläufig 63,20 US-Dollar wegen der zu erwartenden Volatilität in dem aktuellen Widerstandsbereich aber noch nicht überschreiten. Daraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 0,14 Euro ableiten.