AT&T gibt vierteljährliche Dividende bekannt

Der amerikanische Telekommunikationskonzern AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, NYSE: T) wird eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,2775 US-Dollar an die Aktionäre ausschütten. Die Zahlung erfolgt am 1. Mai 2023 (Record day 10. April 2023).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden damit 1,11 US-Dollar ausgeschüttet. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 19,25 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 5,77 Prozent (Stand: 31. März 2023).

AT&T zählt zu den größten Telekommunikationsunternehmen in den USA mit Fokus auf dem Angebot von mobilen und Festnetz-Telefondiensten. Im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2022 lag der Umsatz bei 31,34 Mrd. US-Dollar nach 31,1 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor, wie am 25. Januar 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein den Aktionären zurechenbarer Verlust von 23,57 Mrd. US-Dollar nach einem Gewinn von 4,99 Mrd. US-Dollar im Vorjahr. Auf bereinigter Basis ergab sich ein Gewinn je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen von 0,61 US-Dollar (Vorjahr: 0,56 US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 4,56 Prozent im Plus (Stand: 31. März 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 137,25 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de