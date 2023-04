HELLOFRESH - So geht Trendwende!

HelloFresh SE - WKN: A16140 - ISIN: DE000A161408 - Kurs: 21,670 € (XETRA)

Manchmal geht es schneller, als man es für möglich halten würde und aus einem "fallen angel" wird ein neuer Überflieger. Dass die Aktie von Hellofresh schon früher ein sehr beliebter und erfolgreicher Basiswert war, ist keine Neuigkeit. Dass aber nach der Terminalformation seit dem Hoch bei 28,45 EUR (siehe Chart) und dem "Touchdown" auf die mittelfristige Kurszielmarke bei 15,32 EUR just an dieser Stelle eine Trendwende startete und auch von fundamentaler Seite Rückenwind aufkam, hat sicher etliche Anleger überrascht.

Hellofresh Chartanalyse aus stock3 Terminal (Mitte Februar)

Jetzt haben die Bullen also nicht nur das Kursziel verteidigt und den Widerstand bei 19,94 EUR durchbrochen. Jetzt wird bereits die kurzfristige Abwärtstrendlinie angegriffen und damit eine Fortsetzung der Erholung bis 23,11 EUR möglich und dort mit einer ersten Korrektur zu rechnen. Darüber stünde eine weitere Kaufwelle bis 24,00 und 25,66 EUR an. Mittelfristig wäre die Aktie dann auch in der Lage, das Hoch bei 28,45 EUR wieder anzusteuern.

Etwaige Gegenbewegungen sollten bereits bei 19,94 EUR von den Bullen aufgefangen und die Rally entsprechend fortgesetzt werden. Bei einem Abverkauf unter das Hoch vom 23. März bei 18,16 EUR wäre die Kaufwelle dagegen gestoppt und ein weiterer Einbruch bis 15,32 EUR zu erwarten.

HelloFresh Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)