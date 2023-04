DAX mit neuem Jahreshoch | AirBnB fest | Update zu Energiekontor, Loreal und Deutsche Bank

Nach einem Tag der Konsolidierung in Folge von fünf Plustagen ist der DAX auf ein neues Jahreshoch geklettert. Genau dies besprechen wir mit Daniel Saurenz und attestieren, dass die Stimmung sehr aufgeheizt ist. Zu erkennen gilt dies am "Fear and Greed Index", der auch für die LS-X extra erstellt wird. Dafür ist eine Absicherung, wie über den VDAX vom Risiko ablesbar, nun wieder kostengünstig möglich. Wie weit könnte der DAX noch steigen?

Die US-Märkte dürften verhalten eröffnen. Kurz vor dem Start blicken wir auf die AirBnB, die von steigenden Buchungszahlen profitiert und das Thema Corona hinter sich gelassen zu haben scheint. Wir stellen zudem die Länder vor, die am besten gebucht wurden sowie eine ganz besondere Location.

Konsumausgaben für den Körper und dessen Pflege liegen nicht erst seit Corona im Trend. Loreal hat hier stark zugekauft und mit Aesop ein weiteres Pflegeprodukt in seine Pipeline aufgenommen. Ehemals an "The Body Shop" angelehnt, ist das Unternehmen aus Brasilien nun in französischer Hand. Was heisst dies für den Aktienkurs?

Mit Energiekontor hatten Anleger in den letzten Tagen ein sehr gutes Händchen. Immer mehr Analysten geben dem Unternehmen jetzt positive Noten und treiben damit die Kurserholung voran. Warum war der Aktienkurs zunächst so schwach? Auch dies wird heute Thema sein.

Im steigenden Zinsumfeld profitieren die Banken weiter, aber die Kunden bisher nicht. Während es am Kapitalmarkt bis zu vier Prozent Zinsen auf Staatsanleihen gibt, sind für Anleger bei der Deutschen Bank und der Postbank gerade einmal 0,4 Prozent auf dem Tagesgeld zu erlangen. Warum ist dies so?

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag. Folgende Kanäle stehen für vertiefende Informationen für Sie bereit:

stock3 Terminal (Charting & News): https://terminal.stock3.com/#c/ls-exchange

Facebook: https://www.facebook.com/pages/category/Finance/LS-Exchange-111353983849072/

Instagram: https://www.instagram.com/ls_exchange/

Twitter: https://twitter.com/LangUndSchwarz

Spotify: https://open.spotify.com/show/5iRBVEkjYAtpCPUxmZ61Hr

Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/de/podcast/ls-exchange/id1525880062

Amazon Music: https://music.amazon.com/podcasts/6c732cde-3471-4a88-a441-2042200f3cf5/ls-exchange

Deezer: https://www.deezer.com/de/show/1576872

#DAX #AirBnB #DeutscheBank #Finanzen #Aktien #Energiekontor #Loreal

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.