DAX: Nach Jahresbestmarke unter Druck

Der Deutsche Aktienindex DAX startete dynamisch in den Dienstagshandel und konnte bereits in der ersten Tageshälfte frische Jahreshochs bei 15.738 Punkten markieren. Allerdings nimmt die Aufwärtsdynamik schon wieder merklich ab, was Vorsicht unter Anleger widerspiegelt.

Um konsistente Kaufsignale mit Zielen um 15.899 und darüber im Bereich von 15.947 Punkten freizusetzen, bedarf es aber eines Wochenschlusskurses mindestens oberhalb von 15.706 Punkten.

Durch die zu Donnerstag gerissene Kurslücke sind die Abwärtsrisiken weiterhin omnipräsent, erste Anlaufstelle dürfte dabei der EMA 50 bei 15.411 Punkten darstellen, darunter dann die Marke um 15.142 Punkten.

Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag folgen ab 16:00 Uhr mit den Auftragseingängen der US-Industrie aus Februar, zeitgleich wird das IBD/TIPP Verbrauchervertrauen per April vorgestellt. Sicherlich dürften auch noch die JOLTS-Daten (offene Stellen) per Februar interessant werden, letzte planmäßige Nachricht steht um 22:30 Uhr mit den wöchentlichen API-Rohöllagerbeständen auf der Agenda.