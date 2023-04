EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Marcus Ketter, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



04.04.2023 / 16:43 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Marcus Nachname(n): Ketter

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

GEA Group Aktiengesellschaft

b) LEI

549300PHUU0ZZWO8EO07

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006602006

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 41.66 EUR 28287.14 EUR 41.67 EUR 14126.13 EUR 41.67 EUR 2250.18 EUR 41.67 EUR 34919.46 EUR 41.67 EUR 12084.3 EUR 41.71 EUR 1960.37 EUR 41.73 EUR 1377.09 EUR 41.73 EUR 6134.31 EUR 41.71 EUR 4171 EUR 41.64 EUR 458.04 EUR 41.64 EUR 7162.08 EUR 41.6 EUR 7446.4 EUR 41.64 EUR 6787.32 EUR 41.51 EUR 2698.15 EUR 41.51 EUR 3943.45 EUR 41.56 EUR 457.16 EUR 41.56 EUR 5195 EUR 41.56 EUR 2078 EUR 41.59 EUR 6446.45 EUR 41.52 EUR 6560.16 EUR 41.54 EUR 290.78 EUR 41.54 EUR 7269.5 EUR 41.45 EUR 2445.55 EUR 41.45 EUR 4559.5 EUR 41.65 EUR 2957.15 EUR 41.63 EUR 7576.66 EUR 41.69 EUR 6753.78 EUR 41.64 EUR 7620.12 EUR 41.6 EUR 6822.4 EUR 41.6 EUR 6531.2 EUR 41.62 EUR 541.06 EUR 41.61 EUR 5201.25 EUR 41.61 EUR 1872.45 EUR 41.61 EUR 7822.68 EUR 41.62 EUR 7075.4 EUR 41.64 EUR 7411.92 EUR 41.76 EUR 7683.84 EUR 41.77 EUR 6766.74 EUR 41.62 EUR 4536.58 EUR 41.61 EUR 6283.11 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 41.6371 EUR 262563.86 EUR

e) Datum des Geschäfts

03.04.2023; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

