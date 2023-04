Auto 1 schreibt erneut rote Zahlen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 hat im vergangenen Jahr seinen Verlust etwas eindämmen können. Unterm Strich stand ein Minus von fast 246,6 Millionen Euro, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht. 2021 waren es noch rund minus 374,1 Millionen Euro. Hohe Gebrauchtwagenpreise in einem schlechten Wirtschaftsumfeld hatten das Geschäft der Berliner 2022 gebremst. Der Gebrauchtwagenmarkt war 2022 in Europa um 17 Prozent eingebrochen - und in Deutschland sogar um 20 Prozent.

Vorstandschef und Mitgründer Christian Bertermann sieht das Unternehmen aber auf Kurs. 2023 will er vor allem im Tagesgeschäft profitabler werden. "Wir schaffen dieses Jahr die Grundlage für langfristig profitables Wachstum, während wir parallel in allen Kernbereichen weiter investieren", sagte er Ende Februar bei der Vorlage vorläufiger Zahlen./lew/stk