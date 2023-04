Beiersdorf hebt nach kräftigem Umsatzplus Prognose an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Hamburg (Reuters) - Beiersdorf ist zu Jahresbeginn stärker gewachsen als erwartet und hebt die Umsatzprognose an.

Statt einem für den Konzern und die Kosmetiksparte bisher in Aussicht gestellten Wachstum im mittleren einstelligen Bereich soll der Umsatz in diesem Jahr organisch jeweils im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich zulegen, teilte der Hamburger Dax-Konzern am Mittwoch mit. Die Prognose für die kleinere Klebstofftochter Tesa bestätigte der Vorstand. Sie soll im mittleren einstelligen Bereich wachsen. Auch die Prognose einer im Konzern etwas über dem Vorjahr liegenden operativen Rendite bekräftigte Beiersdorf.

Der Konzernumsatz sei im ersten Quartal um 12,2 Prozent auf 2,48 Milliarden Euro gestiegen, teilte der Hersteller von Marken wie Nivea, Labello und La Prairie weiter mit. Dabei sei der Unternehmensbereich Consumer organisch um 14,8 Prozent auf gut zwei Milliarden Euro gewachsen, Tesa habe seinen Umsatz um knapp ein Prozent auf 425 Millionen Euro gesteigert.

