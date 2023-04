EQS-News: GRENKE schafft im ersten Quartal trotz dynamischem Zinsumfeld sehr profitables Neugeschäft

EQS-News: GRENKE AG / Schlagwort(e): Sonstiges

GRENKE schafft im ersten Quartal trotz dynamischem Zinsumfeld sehr profitables Neugeschäft



05.04.2023 / 06:59 CET/CEST

GRENKE schafft im ersten Quartal trotz dynamischem Zinsumfeld sehr profitables Neugeschäft

Leasingneugeschäft liegt in Q1 2023 im Plan mit 22,2 % Wachstum gegenüber Vorjahresquartal auf 610,2 Mio. Euro (Q1 2022: 499,2 Mio. Euro)

Deckungsbeitrag 2 (DB2) steigt um 22,6 % auf 102,0 Mio. Euro (Q1 2022: 83,2 Mio. Euro);

DB2-Marge liegt mit 16,7 % bereits wieder auf Niveau von Anfang 2022 (Q1 2022: 16,7 %)

Baden-Baden, den 5. April 2023: Die GRENKE AG, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, steigerte im ersten Quartal dieses Jahres ihr Leasingneugeschäft erneut stark und übertraf mit 610,2 Mio. Euro das Volumen des Vorjahresquartals um 22,2 % (Q1 2022: 499,2 Mio. Euro). Damit war Q1 2023 das sechste Quartal in Folge mit einem deutlich zweistelligen Wachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der DB2 stieg in Q1 dieses Jahres auf 102,0 Mio. Euro, was einem Plus von 22,6 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht (Q1 2022: 83,2 Mio. Euro). Gleichzeitig stieg die DB2-Marge gegenüber dem Vorquartal (Q4 2022: 15,5 %) und auch gegenüber dem Jahresdurchschnitt 2022 (16,1 %) und lag mit 16,7 % bereits wieder auf dem Niveau vor dem dynamischen Zinsanstieg Anfang 2022.

„Der Markt und die Nachfrage nach Leasingfinanzierung im Small-Ticket-Bereich sind absolut stabil“, betont Dr. Sebastian Hirsch, CEO der GRENKE AG. „Noch wichtiger ist jedoch unsere positive Margenentwicklung. Wir konnten den Großteil des enormen Zinsanstiegs des vergangenen Jahres inzwischen im Markt weitergeben und liegen jetzt schon wieder auf dem Niveau von Anfang 2022. Damit haben wir – wie schon in der Vergangenheit – den Beweis erbracht, dass wir auch in einem sehr herausfordernden Zinsumfeld ein hochprofitables und gleichzeitig wachstumsstarkes Neugeschäft betreiben können.“



Alle Regionen verzeichneten Plus im Leasingneugeschäft

Das größte Wachstum erreichte erneut die Region Nord- und Osteuropa mit 36,0 %. Besonders stark stieg das Leasingneugeschäft dabei in den Ländern Großbritannien und Finnland mit 45,6 % und 42,6 %. Die Region Westeuropa (ohne DACH) verzeichnete ein Leasingneugeschäft von 161,8 Mio. Euro und lag mit einem Anstieg von 22,8 % deutlich über dem Vorjahresquartal (Q1 2022: 131,8 Mio. Euro). Am stärksten wuchsen dabei die Länder Frankreich (+18,0 %) und Niederlande (+48,6 %). Westeuropa (ohne DACH) war die größte Region gemessen am Leasingneugeschäft. Die Region Südeuropa erzielte ein Plus von 14,0 % auf 150,4 Mio. Euro. Dabei zeigten Italien und Spanien einen soliden und planmäßigen Zuwachs von 12,5 % sowie 2,1 %. In der DACH-Region erzielte GRENKE im Berichtszeitraum ein Leasingneugeschäft von 143,1 Mio. Euro und lag damit 21,2 % über dem Vorjahresniveau (Q1 2022: 118,0 Mio. Euro). Insbesondere Österreich notierte ein starkes Wachstum von 132,1 %, was vor allem auf die Einführung des eBike-Geschäfts zurückzuführen ist. Deutschland erreichte im Vergleich zur Vorjahresperiode ein Plus von 16,6 %. Die übrigen Regionen erzielten einen Anstieg von 17,6 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Über alle Märkte hinweg ist das starke Wachstum vor allem auf die Händlergewinnung sowie dem Ausbau bestehender Beziehungen mit den Fachhandelspartner:innen zurückzuführen.

Nachfrage steigt weiter

Die Nachfrage ist im Berichtszeitraum weiter gestiegen: Mit rund 150.000 Leasinganfragen erhielt GRENKE in Q1 2023 deutlich mehr Anfragen als im Vorjahresquartal (Q1 2022: rd. 130.000). In Summe schloss GRENKE in den ersten drei Monaten des Jahres über 69.000 neue Leasingverträge ab. Demnach blieb die Umwandlungsquote stabil bei 45,6 % gegenüber dem Vorjahresquartal (Q1 2022: 46,0 %) und entsprach dem geschäftsüblichen Niveau.

Die durchschnittliche Ticketgröße stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal leicht um 8,9 % auf rund 8.800 Euro. Im Vergleich zum Gesamtjahreswert 2022 von rund 8.600 Euro ist die Ticketgröße nur leicht gestiegen. Gleichzeitig blieb der Anteil des Direktvertriebs im Berichtszeitraum mit 16,9 % konstant (Q1 2022: 16,8 %).

Factoringgeschäft steigt leicht, GRENKE Bank bleibt wichtige Säule der Refinanzierung

Das Segment Factoring erreichte im Berichtszeitraum ein Neugeschäftsvolumen von 192,0 Mio. Euro, was einem Plus von 9,7 % im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht (Q1 2022: 175,1 Mio. Euro).

Das Mikrokreditneugeschäft der GRENKE Bank lag im ersten Quartal 2023 bei 12,8 Mio. Euro (Q1 2022: 15,8 Mio. Euro). Die GRENKE Bank bleibt vor allem eine wichtige Säule im Refinanzierungsmix des Konzerns: Das Einlagengeschäft betrug per 31. März 2023 1.427 Mio. Euro, was einem Anstieg gegenüber dem 31. Dezember 2022 von rund 24,0 % entspricht (Einlagevolumen 31.12.2022: 1.151 Mio. Euro).

Neugeschäftsentwicklung im Überblick (in Mio. Euro)

Q1 2023 Q1 2022 ∆ in % Neugeschäft Leasing 610,2 499,2 22,2 DACH 143,1 118,0 21,2 Westeuropaohne DACH 161,8 131,8 22,8 Südeuropa 150,4 131,9 14,0 Nord-/Osteuropa 123,4 90,7 36,0 Übrige Regionen 31,5 26,8 17,6 Neugeschäft Factoring 192,0 175,1 9,7 DACH 73,2 67,3 8,8 Nord-/Osteuropa 81,9 77,8 5,3 Südeuropa 37,0 30,0 23,1 GRENKE Bank Neugeschäft Kreditgeschäft 12,8 15,8 -18,9

Deckungsbeitrag 2 (DB2) des Neugeschäfts Leasing 102,0 83,2 22,6 DACH 17,9 15,5 15,5 Westeuropa ohne DACH 28,7 23,7 21,3 Südeuropa 26,4 22,0 19,8 Nord-/Osteuropa 22,4 16,6 34,9 Übrige Regionen 6,6 5,4 21,6

Regionen Leasing:

DACH: Deutschland, Österreich, Schweiz

Westeuropa ohne DACH: Belgien, Frankreich, Luxemburg, Niederlande

Südeuropa: Italien, Kroatien, Malta, Portugal, Slowenien, Spanien

Nord- | Osteuropa: Dänemark, Finnland, Großbritannien, Irland, Lettland, Norwegen, Schweden | Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechien, Ungarn

Übrige Regionen: Australien, Brasilien, Chile, Kanada, Singapur, Türkei, USA, VAE

Regionen Factoring:

DACH: Deutschland, Schweiz

Nord-| Osteuropa: Großbritannien, Irland, Polen, Ungarn

Südeuropa: Italien, Portugal



In einem kurzen Interview gibt CEO Dr. Sebastian Hirsch ein Update zum Neugeschäft:

https://youtu.be/uUiLzl2Jyc8

Der Bericht zum 1. Quartal 2023 wird am 11. Mai 2023 veröffentlicht.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

