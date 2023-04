DAX ruhig vor dem Osterwochenende, Beiersdorf überzeugt mit Zahlenwerk, Telekom

Am letzten Handelstag der Woche kann sich der DAX für keine klare Richtung entscheiden. Übergeordnet liegt er in der Mitte der breiten Range aus Mitte Februar und hat damit einen Abstand zum Jahreshoch von rund 200 Punkten.

Mit Ingmar Königshofen sprechen wir über das Sentiment und die nachgebenden Wirtschaftsdaten aus den USA, die recht deutlich ein Abkühlen der Konjunktur signalisieren. Aus diesem Grund waren auch die Technologiewerte an der Nasdaq viel leichter als die Standardwerte im Dow Jones.

Ein ähnliches Bild zeigt sich beim DAX. Hier dominierten die konservativen Aktien, allen voran gerade eine Beiersdorf. Der Konsumgüterhersteller erzielte zudem das stärkste Umsatzwachstum seit 20 Jahren und kann im Aktienkurs ein Allzeithoch formieren. Wir stellen das Zahlenwerk direkt vor und zeigen die in der Chartanalyse spannenden Orientierungsmarken auf.

Ebenfalls stark und auf einem 20-Jahres-Hoch notiert die Deutsche Telekom. Sie konnte sich jüngst die Mehrheit an der Beteiligung von T-Mobile US sichern. Dort ist das Wachstum weiter ungebremst hoch und damit auch der Wert der Aktie. Über die Beteiligung steht der Telekom in den Büchern ein hoher Wert zu, den wir kommentieren und im Chartbild entsprechend seitens der Anleger gewürdigt sehen.

Global wird eine Konjunkturabkühlung oft von leichteren Rohstoffpreisen begleitet. Dies sahen wir im Erdöl ebenso, doch WTI legte in dieser Woche deutlicher zu. Die OPEC+ hatte zum Wochenstart die Fördermenge gedrosselt: wie wirkt sich dies mit einigen Tagen Abstand auf den Kurs aus?

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag.