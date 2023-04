EQS-News: Erlebnis Akademie AG erzielt 2022 Umsatzwachstum um 53,4 % auf 22,4 Mio. Euro

EQS-News: Erlebnis Akademie AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Erlebnis Akademie AG erzielt 2022 Umsatzwachstum um 53,4 % auf 22,4 Mio. Euro



06.04.2023 / 14:00 CET/CEST

Erlebnis Akademie AG erzielt 2022 Umsatzwachstum um 53,4 % auf 22,4 Mio. Euro

Bad Kötzting, 6. April 2023 – Die Erlebnis Akademie hat nach vorläufigen Zahlen im Jahr 2022 einen Konzernumsatz in Höhe von 22,4 Mio. Euro erzielt und konnte das am Jahresanfang noch von der Corona-Pandemie beeinflusste Vorjahr damit um 53,4 % übertreffen. Der Gesamtjahresumsatz des bis dahin erfolgreichsten Jahres 2019 mit 16,5 Mio. Euro wurde mit aktuell elf vollkonsolidierten Standorten um 35,6 % überschritten (2019: neun Standorte). Beim operativen Ergebnis (EBIT) erzielte das Unternehmen nach vorläufigen Zahlen 0,2 Mio. Euro nach 2,5 Mio. Euro im Vorjahr und damaligen positiven Sondereffekten. Sowohl umsatz- als auch ertragsseitig wurde die Prognose aus dem September 2022 damit erfüllt.

„Wir haben mit der Neueröffnung von zwei Standorten in Kanada und Irland und damit gleichzeitig der Erschließung von zwei neuen Regionen ein operativ und strategisch wegweisendes Jahr 2022 gehabt“, berichtet Christoph Blaß, CFO der Erlebnis Akademie AG. „Gleichzeitig haben wir das volle Umsatzpotenzial unserer Standorte noch nicht in dem Maße ausschöpfen können, wie wir uns das für das vergangene Jahr vorgenommen hatten. Denn gegenüber dem aus unserer Sicht relevanteren Vergleichsjahr 2019 blieben wir an unseren Standorten trotz deutlichem Zuwachs gegenüber 2021 noch unter den damaligen Besucherzahlen. Die gegenüber 2019 noch deutlich niedrigeren Ankunftszahlen in unseren bisherigen Standortgebieten als auch der Verlauf des Wetters im Sommer 2022 haben uns an nahezu allen Standorten getroffen. Hier erwarten wir ab dem jetzt laufenden Geschäftsjahr 2023 wieder eine Rückkehr hin zu einem ausgeglichenen Besucherstrom. Die verspätete Eröffnung der Neustandorte in Kanada und Irland ließen das volle Umsatzpotenzial auch noch nicht schöpfen.“

Die Besucherzahlen insbesondere an den deutschen sowie osteuropäischen Standorten speziell im Sommer 2022 lagen je nach Standort noch zwischen 11 % bis zu 44 % unter dem Niveau von 2019. Diese Werte deckten sich im Wesentlichen mit der Entwicklung der Ankunftszahlen der jeweiligen Tourismus-Regionen. Ursächlich für die hinter den Erwartungen gebliebenen und verschobenen Besucherströme waren nach Annahme des Unternehmens vermutlich eine Eintrübung in den Privatausgaben geschuldet der 2022 anhaltenden Sorgen um weitere Inflation und Energiepreisexplosion und eine vermehrte Frequentierung von südlichen EU-Ländern vor allem aus Osteuropa. Sinkende Inflationsraten in der EU sollten das touristische Verhalten im laufenden Geschäftsjahr 2023 positiv beeinflussen.

Die Erlebnis Akademie plant für das Jahr 2023 derzeit keine Errichtung neuer Projekte. Neustandorte in Europa mit projektiertem Baubeginn ab 2024 sind in Planung und Prüfung. Auch verschiedene Erweiterungsprojekte an einzelnen bestehenden Standorten werden geprüft.

Hinweis: Der finale Konzernabschluss 2022 wird Investoren ab dem 23. Juni 2023 auf der Internetseite der Erlebnis Akademie unter www.eak-ag.de im Bereich Investoren zum Download zur Verfügung gestellt. Der Quartalsbericht zum ersten Quartal 2023 wird am 14. Juni 2023 veröffentlicht.

Über die Erlebnis Akademie AG

Die Erlebnis Akademie AG wurde 2001 im oberpfälzischen Bad Kötzting gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern im naturnahen Freizeit- und Erlebnisbereich in Deutschland. Das Unternehmen hat bislang 13 Baumwipfelpfade inklusive ergänzender Einrichtungen mit einem Gesamtinvest von mehr als 85 Mio. Euro errichtet. Die fünf deutschen Standorte befinden sich im Schwarzwald, im Nationalpark Bayerischer Wald, auf den Inseln Rügen und Usedom sowie an der Saarschleife.

Die Erlebnis Akademie ist darüber hinaus mit Standorten in Tschechien [Lipno nad Vltavou (2012); Krkonose (2017)], der Slowakei [Bachledova/Hohe Tatra (2017)], Österreich [Gmunden, Salzkammergut (2018)], Slowenien [Pohorje (2019)], Frankreich [Elsass (2021)] Irland [Avondale Forest (2022)] und Kanada [Laurentides (2022)] vertreten. An ausgewählten Standorten hat das Unternehmen zusätzlich bereits insgesamt vier Abenteuerwälder umgesetzt. Die pädagogischen Inhalte wurden jeweils in Kooperation mit renommierten Partnern, wie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, umgesetzt. Im Jahr 2022 besuchten insgesamt mehr als 2,2 Mio. Besucher die Baumwipfelpfade der eak-Gruppe (inkl. Minderheitenbeteiligungen). Neben der Planung von – unter normalen Rahmenbedingungen – durchschnittlich jährlich zwei bis drei neuen Erlebniseinrichtungen bieten sich zusätzliche konkrete Wachstumsperspektiven durch Erweiterung der bestehenden Anlagen, Ausbau des Merchandise, Gastronomieangebote und Kooperationsmarketing – sowie perspektivisch durch Konzept-Transfer auf andere Naturerlebniswelten.

