EQS-News: Gerresheimer AG: Gerresheimer mit gutem Start ins Geschäftsjahr 2023: Erneut zweistelliges Wachstum bei Umsatz und Adjusted EBITDA

Gerresheimer mit gutem Start ins Geschäftsjahr 2023: Erneut zweistelliges Wachstum bei Umsatz und Adjusted EBITDA Umsatzerlöse wachsen im 1. Quartal organisch um 21,0 %

Adjusted EBITDA steigt organisch um 24,8 %

Gerresheimer bekräftigt Prognose für das Geschäftsjahr 2023 Düsseldorf, 6. April 2023 – Die Gerresheimer AG, ein führender Anbieter von Healthcare & Beauty Solutions und Drug Delivery Systemen für Pharma, Biotech und Kosmetik, ist mit einem starken ersten Quartal ins Geschäftsjahr 2023 gestartet. Das Unternehmen verzeichnete im ersten Quartal zweistellige prozentuale Zuwächse bei Umsatz und Adjusted EBITDA und bekräftigt seine Umsatzprognose für 2023.

„Das gute erste Quartal bestätigt, wie weit wir die Transformation der Gerresheimer in den vergangenen vier Jahren vorangetrieben haben. Unsere Strategie greift, wir wachsen in allen Geschäftsbereichen und werden Quartal für Quartal nachhaltig profitabler. Unser breites Produktportfolio und unsere Qualitäts- und Innovationsführerschaft ermöglichen es, neue Trends wie die GLP-1-Adipositas- und Diabetes-Behandlung aufzugreifen und unsere Kunden mit spezifischen Lösungen wie Autoinjektoren und Bypass-Spritzen zu unterstützen. Dies bietet uns hervorragende Wachstumschancen“, sagte Dietmar Siemssen, Vorstandsvorsitzender der Gerresheimer AG. „Unsere Auftragsbücher sind sehr gut gefüllt und wir erwarten ein anhaltendes zweistelliges Wachstum von Umsatz und Adjusted EBITDA bei einer weiteren Verbesserung der Margen im Jahresvergleich. Wir sind auf Kurs für ein neues Rekordjahr", fügte er hinzu. Der Transformationsprozess, der mit dem Start des Strategieprozesses formula g im Jahr 2019 eingeleitet wurde, hat das Unternehmen bereits deutlich verändert. Das 1. Quartal zeigt die Erfolge der Transformation. Gerresheimer ist heute ein nachhaltig profitables Wachstumsunternehmen, das als Innovationsführer und Lösungsanbieter agiert. Mit einer starken Kundenorientierung und Fokus auf höchste Qualität hat das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit kontinuierlich verbessert und seine Resilienz unter Beweis gestellt. Die Investitionen der letzten Jahre zahlen sich aus, dies belegen die deutlich höheren Wachstumsraten und erstmalig zweistelligen Margensteigerungen im 1. Quartal. Der Gerresheimer Konzern erwirtschaftete im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2023 Umsatzerlöse in Höhe von 457,8 Mio. Euro, nach 370,8 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Die organische Wachstumsrate, ohne Berücksichtigung von Währungseffekten, lag bei 21,0 %. Alle Geschäftsbereiche wuchsen zweistellig. Das Adjusted EBITDA stieg um 26,7 % auf 78,0 Mio. Euro, was einem organischen Wachstum von 24,8 % entspricht. Das Adjusted EPS lag mit 0,71 Euro um 12,7 % über dem Vorjahresquartal. Das organische Wachstum betrug 13,4 %. Im Geschäftsbereich Plastics & Devices lagen die Umsatzerlöse im 1. Quartal mit 228,7 Mio. Euro um 23,0 % über dem Vorjahresquartal. Organisch stiegen die Umsatzerlöse um 20,0 %. Zu der im Vergleich zum Vorjahresquartal sehr guten Umsatzentwicklung trug vor allem die steigende Nachfrage nach Kunststoffverpackungen, Inhalatoren und Pens bei. Das Adjusted EBITDA lag um 17,4 % bzw. organisch um 14,5 % deutlich über dem Niveau des Vorjahresquartals. Der Geschäftsbereich Primary Packaging Glass steigerte die Umsatzerlöse im 1. Quartal um 23,5 % auf 227,5 Mio. Euro. Bereinigt um Währungseffekte lagen die Umsatzerlöse um 21,6 % über dem Vorjahresquartal. Das Pharmageschäft profitierte von der starken Entwicklung in beiden Geschäftsfeldern Moulded Glass und Tubular Glass. Das Adjusted EBITDA ist angesichts der starken Geschäftsentwicklung im Vergleich zum 1. Quartal des Vorjahres mit 34,3 % bzw. organisch mit 34,5 % stark gestiegen. Der Geschäftsbereich Advanced Technologies trieb Projekte und Investitionen für künftiges Wachstum weiter voran. Dazu gehören laufende Projekte zur Entwicklung einer neuen Pumpe für einen Biotech-Kunden aus den USA sowie einer Mikropumpe zur Behandlung chronischer Herzinsuffizienz. Prognose für das Geschäftsjahr 2023 (auf Konzernebene, FXN): Organisches Umsatzwachstum: mindestens 10 %

Organisches Wachstum Adjusted EBITDA: mindestens 10 %

Wachstum des Adjusted EPS: im niedrigen einstelligen Prozentbereich Mittelfristige Prognose (auf Konzernebene, FXN): Organisches Umsatzwachstum: mindestens 10 %

Organische Adjusted EBITDA-Marge: von 23 – 25 %

Die Quartalsmitteilung ist hier verfügbar: https://www.gerresheimer.com/unternehmen/investor-relations/berichte

Ueli Utzinger

Group Senior Director Marketing & Communication

T +41 79 400 86 40

ueli.utzinger@gerresheimer.com Kontakt Investor Relations

Carolin Nadilo

Corporate Senior Director Investor Relations

T +49 211 6181-220

carolin.nadilo@gerresheimer.com Über Gerresheimer

Gerresheimer ist der globale Partner für Pharmazie, Biotech, Gesundheit und Kosmetik mit einem sehr breiten Produktspektrum für Arzneimittel- und Kosmetikverpackungen sowie Drug Delivery Systeme. Das Unternehmen ist ein innovativer Lösungsanbieter vom Konzept bis zur Lieferung des Endprodukts. Gerresheimer erreicht seine ehrgeizigen Ziele durch ein hohes Maß an Innovationskraft, industrieller Kompetenz sowie Konzentration auf Qualität und Kundenfokus. Bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen setzt Gerresheimer auf ein umfassendes internationales Netzwerk mit zahlreichen Innovations- und Produktionszentren in Europa, Amerika und Asien. Gerresheimer produziert weltweit mit über 11.000 Mitarbeitern nah beim Kunden und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von rund 1,82 Mrd. Euro. Gerresheimer spielt mit seinen Produkten und Lösungen eine wesentliche Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen.

www.gerresheimer.com

