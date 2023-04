GNW-Adhoc: Idorsia veröffentlicht Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2023

^Allschwil, Schweiz - 6. April 2023 Idorsia Ltd (SIX: IDIA) veröffentlichte heute im Namen des Verwaltungsrates die Einladung zur kommenden ordentlichen Generalversammlung (GV). Die Versammlung, an welcher der Geschäftsbericht per 31. Dezember 2022 genehmigt werden soll, findet am Donnerstag, 4. Mai 2023, um 9 Uhr MESZ, im Kongresszentrum der Messe Basel, Schweiz, statt. Mathieu Simon, Präsident des Verwaltungsrates von Idorsia, kommentierte: «Neben der Genehmigung des Jahresabschlusses und der Berichterstattung für das Jahr 2022 schlagen wir in diesem Jahr mehrere Änderungen an den Statuten des Unternehmens vor, um Idorsia mit der in diesem Jahr in Kraft getretenen Reform des Schweizer Aktienrechts in Einklang zu bringen. Darüber hinaus freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass sich alle Verwaltungsratsmitglieder zur Wiederwahl stellen werden und wir ein zusätzliches Mitglied für den Verwaltungsrat vorschlagen. Dr. Sophie Kornowski ist eine erfahrene Industrieexpertin, die für große und mittelgrosse pharmazeutische Unternehmen gearbeitet hat und über einen ausgezeichneten Leistungsnachweis verfügt, der von kommerzieller Expertise bis hin zu Aspekten der Geschäftsentwicklung reicht. Darüber hinaus bringt sie durch ihre jüngsten Erfahrungen mit privatem Beteiligungskapital und Risikokapital zusätzliche Fähigkeiten in den derzeitigen Verwaltungsrat ein.» Anmerkungen für Aktionäre Die Einladung wurde heute im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert und wird den Aktionärinnen und Aktionären per Post zugestellt. Ausserdem ist sie, neben dem Geschäftsbericht und dem Vergütungsbericht der Gesellschaft, auf www.idorsia.com/agm (http://www.idorsia.com/agm) erhältlich. Um an der GV teilnehmen und abstimmen zu können, müssen die Aktionärinnen und Aktionäre bis spätestens am 25. April 2023, 17 Uhr MESZ, im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sein. Anmerkungen für Herausgeber Traktandenliste für die GV 2023 1. Lagebericht 2022, Konzernrechnung 2022, Jahresrechnung 2022 und Vergütungsbericht 2022 1.1 Genehmigung Lagebericht 2022, Konzernrechnung 2022 und Jahresrechnung 2022 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022 2. Verwendung des Jahresergebnisses 3. Entlastung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung 4. Wahlen in den Verwaltungsrat und Nominierungs-, Governance- und Vergütungsausschuss 4.1 (Wieder-)Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates 4.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates 4.3 (Wieder-)Wahl der Mitglieder des Nominierungs-, Governance- und Vergütungsausschusses 5. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung 5.1 Genehmigung Vergütung des Verwaltungsrates (nicht-exekutive Mitglieder) für die Amtszeit 2023-2024 5.2 Genehmigung Vergütung der Geschäftsleitung 2024 6. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtvertreters 7. Wiederwahl der Revisionsstelle 8. Änderungen an den Statuten 8.1 Zweck der Gesellschaft 8.2 Bedingtes Kapital 8.3 Kapitalband 8.4 Aktien 8.5 Aktionärsbelange 8.6 Corporate Governance Über Idorsia Idorsia Ltd hat anspruchsvolle Ziele - wir haben mehr Ideen, sehen mehr Möglichkeiten und möchten mehr Patientinnen und Patienten helfen. Um diesen Zielen gerecht zu werden, werden wir Idorsia zu einem führenden biopharmazeutischen Unternehmen mit einem leistungsfähigen wissenschaftlichen Kern aufbauen. Am Hauptsitz des Unternehmens bei Basel in der Schweiz - einem Biotech- Knotenpunkt in Europa - hat sich Idorsia auf die Entdeckung, Entwicklung und Kommerzialisierung von niedermolekularen Wirkstoffen zur Erschliessung neuer Behandlungsmöglichkeiten spezialisiert. Idorsia kann auf eine 20-jährige Erfahrung in der Arzneimittelforschung zurückblicken, verfügt über ein breites Portfolio innovativer Arzneimittel in der Pipeline, ein erfahrenes Team von Fachleuten, das alle Disziplinen von der Forschung bis zur Klinik abdeckt, sowie über kommerzielle Niederlassungen in Europa, Japan und den USA - die ideale Konstellation, um innovative Arzneimittel für Patienten bereitzustellen. Idorsia ist seit Juni 2017 an der SIX Swiss Exchange (Symbol: IDIA) kotiert und arbeitet mit über 1'300 hochqualifizierten Fachkräften an der Umsetzung ihrer ehrgeizigen Ziele. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Andrew C. Weiss Senior Vice President, Head of Investor Relations & Corporate Communications Idorsia Pharmaceuticals Ltd, Hegenheimermattweg 91, CH-4123 Allschwil +41 58 844 10 10 investor.relations@idorsia.com (mailto:investor.relations@idorsia.com) media.relations@idorsia.com (mailto:media.relations@idorsia.com) www.idorsia.com (http://www.idorsia.com) Die oben aufgeführten Informationen enthalten gewisse zukunftsgerichtete Aussagen betreffend des Geschäfts der Gesellschaft, die durch Benutzung von Begriffen wie "schätzt", "glaubt", "erwartet", "werden", "sollte", "würde", "suchen", "pendent", "geht davon aus" oder ähnlichen Ausdrücken sowie durch Diskussion von Strategie, Plänen oder Absichten identifiziert werden können. Derartige Aussagen beinhalten Beschriebe der Forschungs- und Entwicklungsprogramme der Gesellschaft und den damit in Zusammenhang stehenden Aufwänden, Beschriebe von neuen Produkten, welche voraussichtlich durch die Gesellschaft zum Markt gebracht werden und die Nachfrage für solche bereits existierenden oder erst in Aussicht stehenden Produkte. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen reflektieren die gegenwärtigen Ansichten der Gesellschaft bezüglich dieser zukünftigen Ereignisse und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren können die effektive Performance, Resultate oder Leistungen beeinflussen, sodass sie erheblich von derartigen ausdrücklichen oder implizit erwähnten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken eintreten oder Annahmen sich als nicht korrekt herausstellen, können die effektiven Resultate der Gesellschaft erheblich von den erwarteten abweichen. °