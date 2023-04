New Jersey Resources schüttet konstante Dividende aus

Der amerikanische Gaskonzern New Jersey Resources Corp. (ISIN: US6460251068, NYSE: NJR) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,39 US-Dollar aus. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 3. Juli 2023 (Record date: 14. Juni 2023).

Damit werden auf das Jahr hochgerechnet weiterhin 1,56 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Beim aktuellen Börsenkurs von 54,72 US-Dollar (Stand: 5. April 2023) entspricht dies einer Dividendenrendite von 2,85 Prozent. Der Konzern (inklusive der Vorgängergesellschaften) zahlt bereits seit dem Jahr 1952 eine Dividende an die Aktionäre. In den letzten 27 Jahren wurde die Dividende 29-Mal angehoben. Mitte September 2022 erfolgte eine Anhebung um 7,6 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (0,3625 US-Dollar).

New Jersey Resources in der heutigen Form entstand im Jahr 1982 und hat seinen Hauptsitz in Wall, New Jersey. Insgesamt reicht die Historie bis in das Jahr 1922 zurück. Es werden über 1.200 Mitarbeiter beschäftigt. Im ersten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2023 erzielte New Jersey Resources einen operativen Umsatz von 723,57 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 675,84 Mio. US-Dollar), wie am 2. Februar 2023 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 115,92 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 111,31 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 10,28 Prozent im Plus (Stand: 5. April 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 5,13 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de