AZZ schüttet Dividende für das vierte Quartal aus

Der amerikanische Industriekonzern AZZ Inc. (ISIN: US0024741045, NYSE: AZZ) wird am 17 .Mai 2023 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 17 US-Cents je Anteilsschein für das vierte Quartal des Fiskaljahres 2023 ausbezahlen. Record date ist der 26. April 2023. Auf das Jahr hochgerechnet werden somit insgesamt unverändert 0,68 US-Dollar ausgeschüttet.

Die aktuelle Dividendenrendite des Konzern beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 38,96 US-Dollar (Stand: 10. April 2023) 1,74 Prozent. AZZ ist ein Anbieter von Metallbeschichtungs- und Verzinkungslösungen. Der Hauptsitz befindet sich in Fort Worth, im US-Bundesstaat Texas.

Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2023 (30. November 2022) erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 373,3 Mio. US-Dollar nach 135,08 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor, wie am 9. Januar 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 24,14 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 21,09 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 3,08 Prozent im Minus (Stand: 10. April 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 952,96 Mio. US-Dollar.

