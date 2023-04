Original-Research: SMT Scharf AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: SMT Scharf AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu SMT Scharf AG Unternehmen: SMT Scharf AG ISIN: DE000A3DRAE2 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.04.2023 Kursziel: 17,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato Management erwartet für das GJ 2023 starken operativen Gegenwind SMT Scharf hat gestern den Geschäftsbericht für das abgelaufene GJ veröffentlicht. Dies erfolgt ohne Abweichungen zu den bereits vorab veröffentlichten Kennzahlen. Die Guidance für 2023 impliziert indes stärkere makroökonomische und geopolitische Belastungen als bisher von uns erwartet. Umsatz und Ergebnis wie erwartet: Mit Vorlage des GB bestätigte das Unternehmen die bereits vorab gemeldete Umsatzmarke von 93,7 Mio. Euro (9,1% yoy). Das Top Line-Wachstum ist v.a. auf den hohen Erlösbeitrag aus Russland von 20,6 Mio. Euro (+46,1% yoy) zurückzuführen. Die umsatzstärkste Region war auch in 2022 China, wenngleich das Top Line-Niveau die durch die China-III-Effekte hohe Vorjahresbasis nicht übertreffen konnte und mit 43,4 Mio. Euro (-2,7% yoy) leicht unter unserer Erwartung liegt (46,0 Mio. Euro). Die weiteren Kernmärkte Afrika (-2,0% yoy) und Polen (21,8% yoy) entwickelten sich wie erwartet. SMT Scharf erzielte aufgrund der hohen Konzentration auf den Steinkohleabbau in diesen Regionen 81,3% des Konzernerlöses im Kohlesegment. Das Geschäft mit dem Mineralbergbau war leicht rückläufig und repräsentierte 13,2% des Umsatzes. Erfreulich ist die Steigerung von 480,0% yoy im Segment Tunnelbau auf einen Umsatzanteil von 3,1% (Vj.: 0,5%). Diese ist im Wesentlichen auf das Großprojekt Snowy Mountain zurückzuführen (MONe: 1,0 Mio. Euro Umsatzbeitrag). Das EBIT stieg trotz stark steigender Inputpreise auch bedingt durch einen Sondereffekt aus Q1 (4,2 Mio. Euro) um 27,3% yoy auf 14,3 Mio. Euro. Das EPS fällt dank eines signifikant höheren Beteiligungsertrags (MONe alt: 1,0 Mio. Euro) und geringerer Steuerlast deutlich höher aus als von uns avisiert. Konservative Guidance avisiert schwache Performance in 2023: Aufgrund des makroökonomischen Umfelds und der verschärften Russland-Sanktionen erwartet der Vorstand eine beeinträchtigte Geschäftsentwicklung in 2023 und stellt einen Konzernerlös von 83 Mio. Euro (-11,4% yoy) bei 1,2 Mio. Euro EBIT (Marge: 1,4%; -13,8 PP yoy) in Aussicht. Demnach geht das Management u.E. aufgrund der außerordentlich erfolgreichen letzten zwei Geschäftsjahre von rückläufigen Erlösen in den wichtigen Absatzmärkten Russland und China aus. Der voraussichtliche EBIT-Rückgang dürfte neben negativen Skaleneffekten auch weiter steigende Bezugspreise, Energie- und Frachtkosten sowie Personalkosten reflektieren. Wenngleich wir aufgrund des schwächer als erwarteten China-Geschäftes und den anhaltend hohen Inputpreisen unsere Prognosen reduzieren, halten wir die Guidance für sehr defensiv. So sind u.E. neben den konservativen Annahmen zur Geschäftsentwicklung in den Kernmärkten keine wesentlichen positiven Preissteigerungen in der Erlösguidance enthalten. Letztlich betrachten wir die Guidance als Worst Case-Szenario und positionieren uns insgesamt positiver als das Management. Fazit: Nach zwei außerordentlichen starken Geschäftsjahren dürfte die Geschäftsentwicklung v.a. in 2023 von einem eingetrübten Geschäftsumfeld stärker beeinflusst sein. Aufgrund der konservativen Guidance bestehen u.E. positive Kurstrigger z.B. bei Erhöhung der Unternehmensprognose. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem reduzierten Kursziel von 17,00 Euro (zuvor: 18,00 Euro). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/26773.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °