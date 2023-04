Ceconomy steigert erneut Umsätze

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Elektronikhändler Ceconomy mit den Handelsketten Media Markt und Saturn hat zwischen Januar und März seinen Umsatz erneut gesteigert. Der Konzern habe im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 "eine gute Kundennachfrage verzeichnet", berichtete das Unternehmen am Donnerstag. Der Umsatz habe sich nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen um rund 6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum erhöht. Zu dieser positiven Entwicklung hätten maßgeblich der deutschsprachige Raum und Osteuropa beigetragen, hieß es. Die vollständigen, geprüften Umsatz- und Ergebniszahlen für das 2. Quartal will Ceconomy am 15. Mai 2023 veröffentlichen.

Bereits im wichtigen Weihnachtsgeschäft hatte Ceconomy dank der Rückkehr der Kunden in die Einkaufsstraßen und massiver Werbung punkten können. Der Konzern steigerte seinen Umsatz zwischen Oktober und Dezember 2022 um 3,1 Prozent auf 7,1 Milliarden Euro. Damit übertrafen die Umsätze das Vor-Corona-Niveau deutlich./rea/DP/jha